Disney+ : Samuel L. Jackson incarnera Nick Fury dans une nouvelle série Marvel

Samuel L. Jackson va de nouveau incarner Nick Fury dans une nouvelle série Marvel centrée sur son personnage, qui serait actuellement en développement pour Disney+.

Selon une information exclusive du site américain Variety, la plate-forme de streaming aurait confié le projet à Kyle Bradstreet, un scénariste connu notamment pour son travail sur la série Mr. Robot, qui sera en charge de l’écriture et de la production. Les détails concernant l’histoire ne sont pas connus pour le moment, et la question de savoir si Nick Fury sera au cœur de l’action, ou simplement un personnage secondaire évoluant au côté d’un super-héros de l’univers Marvel, reste entière. Même si Variety laisse sous-entendre que Samuel L. Jackson sera la star du casting.

Le comédien retrouvera un personnage qu’il s’était engagé à incarner, selon les termes de son contrat signé avec Marvel, à neuf reprises. Mais sa présence au générique du film Spider-Man : Far From Home en 2019 laissait entendre que cette union avait une chance de se prolonger dans le temps. A noter que Samuel L. Jackson était également apparu dans deux épisodes de la première saison de la série Agents of S.H.I.E.L.D, diffusée sur la chaîne américaine ABC.