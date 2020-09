Les Simpson : la saison 31 débarque le 2 octobre sur Disney+

Inédite en France, la saison 31 de la série culte Les Simpson sera disponible en intégralité le 2 octobre sur Disney+.

«Bill Porter, Jane Goodall, Jason Momoa, Cate Blanchett ou encore Kevin Feige prêteront leur voix à de nouveaux personnages hauts en couleurs, tandis que Weezer et John Legend assureront de formidables prestations musicales», annonce Disney.

«Tout ceci sans compter le traditionnel épisode en 3 parties du ‘Simpson Horror Show’ attendu par les nombreux fans de la série». Les 22 nouveaux épisodes s’ajoutent aux plus de 600 déjà disponibles sur la plate-forme, où on peut aussi visionner le long-métrage «Les Simpson, le film» et les courts-métrages «Rendez-vous avec le destin» et «Dure journée pour Maggie».

Pour mémoire, l'intégralité de la série animée de Matt Groening, créée en collaboration avec les studios Fox, appartient à Disney depuis le rachat de la 21st Century Fox par la firme aux grandes oreilles.

Quant à savoir si ce changement est visible à l'écran dans les saisons 31 et 32 de l'impertinent show (la 32è saison vient de commencer sur la chaîne Fox aux Etats-Unis), Michael Price - le producteur historique de la fiction - a fait savoir auprès de CBR qu'il bénéficiait d'une totale indépendance et liberté de ton : «Ils nous laissent simplement faire ce que l'on a toujours fait avec cette série depuis 32 ans. Ils savent très bien qu'ici, tout le monde sait ce qu'il fait», a-t-il déclaré.

Oh punaise, elle arrive dans une semaine ! La saison 31 des Simpson, en streaming dès le 2 octobre exclusivement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/sQJzVtU3kB — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 25, 2020

Pour les impatients, voici déjà quelques images extraites de la saison 31 à binge-watcher dès le 2 octobre sur Disney+: