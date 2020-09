«C’est la goutte d’eau» : un documentaire original et bouleversant sur la crise des migrants

Le documentaire «C’est la goutte d’eau», diffusé à partir du 1er octobre sur TV5 Monde, raconte le drame des migrants à travers un angle original. Il suit le parcours d’une troupe de théâtre engagée, qui navigue de port en port pour y jouer un spectacle solidaire. Contre vents et marées.

Réalisé et autoproduit par Yasmina Farber, ex-grand reporter à France 2, ce film humaniste de 52 minutes nous transporte de Marseille à l’île de Lesbos, en Grèce, en passant par l’Italie. Une Odyssée artistique et politique, vécue à bord d’un étonnant bateau-théâtre, racontée par la voix familière et rassurante du chanteur Bernard Lavilliers.

Cinq mois de tournage

A bord du petit voilier se trouvent un couple de comédiens, Mandine et Emilien, leur bébé Rita, et le reste de la troupe. Leur spectacle, baptisé Une goutte à la mer, est inspiré d’un séjour de trois semaines à bord de l’Aquarius de SOS Méditerranée, en 2016. A l'aide d'archives sonores, les comédiens y dénoncent l’absurdité des politiques migratoires européennes et la situation dramatique en Méditerranée, où trop de vies ont été perdues. Ils rendent également hommage aux actions solidaires mises en œuvre pour porter secours aux migrants.

C'est en 2018 que la réalisatrice Yasmina Farber a décidé de s’embarquer dans l'aventure, après avoir eu vent du projet un an auparavant. «Je suis arrivée sur ce projet via les réseaux sociaux grâce à une amie vivant sur la côte-d’Azur, qui m’a relayé leur cagnotte participative pour financer l’achat d’un voilier. Quand je l’ai découvert en 2017, avec la présentation de leur projet et l’objectif de leur démarche, il y avait pour moi tous les éléments d’un film. Il y avait le bateau, le voyage, la cause, et le théâtre», explique-t-elle.

«Ce projet m’a particulièrement touchée, parce que je revenais du Festival d’Avignon. J’y avais vu plusieurs pièces de théâtre, dont une qui traitait des enfants soldats. Un sujet que j’ai traité dans un documentaire (Les Enfants du Seigneur, ndlr). Et cette pièce, avec des marionnettes géantes, parvenait en une heure à faire passer tout ce que j’avais vécu en reportage, tout ce que les enfants m’avaient dit, toute la violence qu’on m’avait décrite, tout ce qui se jouait devant la Cour Pénale Internationale. Je me suis dit qu’il y avait vraiment une force dans le spectacle vivant, dans l’art, très intéressante pour traiter de faits d’actualité», poursuit la réalisatrice.

Des vies semblables aux nôtres

A travers sa caméra, Yasmina Farber est parvenue à saisir à la fois l’espoir un peu fou et la solidarité qui se noue autour du projet de cette troupe de théâtre itinérante. Mais on saisit aussi l'immense cruauté de la situation vécue par les migrants, parqués dans d'immenses camps. Ce documentaire ne cherche pas à donner des leçons, mais seulement à donner une voix à ceux qui n’en ont pas, ou que l'on refuse d'entendre. Une manière de prendre conscience que, derrière les faits d’actualité, se trouvent des individus, des familles ayant les mêmes aspirations que nous.

«Derrière chaque tente, il y a une histoire de vie. On parle des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile. C’est une masse difficile à appréhender», précise Yasmina Farber. Avant d'ajouter : «Mais quand on se rend dans les camps, on se retrouve face à des individus qui ont une histoire. Et ça, c’est vraiment quelque chose que nous devons garder en mémoire. Ce n’est pas une horde sauvage, inhumaine. Ce sont des personnes dont la vie a pu ressembler à la nôtre. Ils avaient une maison, un boulot, une vie tranquille. Et ils se sont retrouvés à bord d’un canot en pleine mer parce qu’ils ne pouvaient plus rester chez eux. Il y a quelque chose qui relève de l’identification dans mon rapport à ces personnes, car je me dis que cela peut nous arriver. C’est une sensibilité à ce problème de l’exil, et il faut comprendre que ceux qui font ce choix, n’ont justement pas le choix»,

«C'est la Goutte d'eau», à partir du 1er octobre à 15h50 sur TV5 Monde