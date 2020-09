Dix pour Cent : la saison 4 a (enfin) une date de diffusion

La série de France 2 sur les agents de stars va faire son grand retour sur France 2 dès la fin octobre avec une saison 4 alléchante et pleine de nouveaux guests prestigieux.

La saison 4 de Dix pour Cent débutera le mercredi 21 octobre à 21h05 sur France 2. «Cette saison sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain (Anne Marivain), venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire», annonce France 2.

Andréa (Camile Cottin), Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel), Arlette (Liliane Rovère), Hervé (nicolas Maury), Sofia (Stéfi Celma) et Camille (Fanny Sidney) vont devoir se battre pour la garde de leurs talents. Et quels talents ! Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, Jean Reno, Xavier Beauvois, Tony Parker, Nathalie Baye...

A noter que les saisons 2 et 3 de Dix pour Cent seront disponibles en intégralité sur france.tv le 16 octobre prochain. Les épisodes 1 et 2 de la saison 4 le seront aussi le 16 octobre, et les suivants seront en avant-premières chaque vendredi à raison de deux par semaine.