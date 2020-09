Eurovision 2020 : Tom Leeb évoque l’annulation du concours

Après l’annulation de l’Eurovision 2020 en mars dernier en raison de l’épidémie de coronavirus, Tom Leeb, qui représentait la France avec son titre «Mon Alliée», avoue ne pas avoir été déçu de ne pas participer à la finale du célèbre concours.

C’est dans les colonnes du magazine Télé Star qu’il a évoqué son sentiment à propos l’impossibilité de participer à cette finale remplacée, le 16 mai dernier, par une grande soirée intitulée Europe Shine a Light au cours de laquelle les artistes – dont Tom Leeb – avaient pu interpréter leur chanson en visioconférence, sans aucun classement à la clef.

«Ne pas y participer ne m'a pas dérangé plus que cela. (…) Je n’étais pas effondré en apprenant l'annulation du concours», explique-t-il. «Finalement, c'est assez ingrat de devoir juger quelque chose d'artistique. J'ai pris ça comme une occasion de faire découvrir ma musique et d'attirer de nouvelles oreilles», précise le fils de l’humoriste Michel Leeb.

Et les fans de l’Eurovision ne pourront malheureusement pas compter sur la présence de Tom Leeb pour l’édition 2021 qui se tiendra à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le chanteur accumule désormais les projets à la télévision et au cinéma. Un emploi du temps chargé qui ne lui permet pas d’envisager une nouvelle participation comme cela était initialement prévu.

«J'ai un calendrier assez chargé l'année prochaine, donc malheureusement, je ne pourrai pas faire l'Eurovision. Parce que d'autres choses arrivent sur mon chemin», confiait-il en juin dernier à la chaîne Non Stop People. Tom Leeb sera prochainement au côté de Claire Keim au générique de la saison 2 de la série de TF1 Infidèle, dans laquelle il incarnera un ostéopathe prénommé Gabriel. Il sera également à l’affiche des films C’est la vie avec Alice Pol et Josiane Balasko, dont la sortie en salles est prévue pour le 30 décembre prochain, et Pourris Gâtés avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Artus, qui est attendu le 24 février 2021 au cinéma.