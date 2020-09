Prenez soin de vous : la nouvelle émission de Michel Cymes démarre ce soir

La nouvelle émission de Michel Cymes «Prenez soin de vous» commencera ce mardi 29 septembre à 21h05 sur France 2.

Le constat est alarmant aujourd'hui en France, comme le rappelle la chaîne du service public. Un adulte sur deux et un enfant sur cinq sont en surpoids. La chaîne rapporte aussi que les jeunes de 9 à 16 ans ont désormais perdu 25 % de leur capacité physique et que la première cause de mortalité chez les femmes sont les maladies cardiovasculaires liées au surpoids ou à la sédentarité…

Voilà pourquoi le Docteur Michel Cymes entend, au travers de ce nouveau programme, «remettre le mouvement au cœur de notre vie». Entouré de la championne olympique de judo, Clarisse Agbegnenou, du chef de cuisine Yves Camdeborde, de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat et du champion du monde d’apnée Arthur Guerin-Boeri, il va ainsi proposer à trois volontaires «de renouer avec leur corps, de lutter contre leur sédentarité et de remettre leur santé au cœur de leur vie».

Réunis pendant plusieurs jours dans un lieu qui leur est dédié, ces trois participants vont rencontrer chacun de ces spécialistes afin de comprendre les mécanismes de leurs douleurs et d’apprendre comment prendre soin d’eux dans leur quotidien. Leur objectif : gagner des années de vie en bonne santé grâce à «des conseils, des expériences, des rencontres inspirantes, des exercices, des ateliers, des tests et un défi final mesurera leurs progrès».