Spiderhead : Chris Hemsworth, Jurnee Smollett-Bell et Miles Teller réunis au casting

Netflix a confié la réalisation de son prochain film, «Spiderhead», à Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick, Oblivion), rapporte le site américain The Hollywood Reporter.

Adaptation d’un récit dystopique signé par George Saunders, et publié en 2010 dans le prestigieux magazine américain The New Yorker, Spiderhead plante son décor dans un futur proche et suit l'histoire de jeunes prisonniers qui se retrouvent incarcérés dans un établissement pénitencier dirigé par un homme visionnaire expérimentant des drogues capables d’altérer les émotions sur les détenus.

Le duo de scénaristes Rhett Resse et Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) s’occuperont de l’écriture. Le casting sera composé de trois têtes d’affiche majeures, avec Chris Hemsworth – qui avait déjà collaboré avec Netflix pour le film Tyler Rake (qui aura une suite, ndlr) – Miles Teller (Whiplash) et Jurnie Smollett-Bell (True Blood, Lovecraft Country).