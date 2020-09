«J'essaie de chérir tous les petits moments» : atteinte d’un cancer de stade 4, Shannen Doherty, star de Beverly Hills, se confie

Atteinte d’un cancer du sein de stade 4, l’actrice de la série Beverly Hills Shannen Doherty a fait d’émouvantes confidences sur son combat contre la maladie.

Ce mardi 29 septembre, celle que les téléspectateurs connaissent aussi pour son rôle dans la série Charmed s’est livrée dans les colonnes de l’édition américaine du magazine Elle. «J’essaie de chérir tous les petits moments que la plupart des gens ne voient pas vraiment ou prennent pour acquis», a-t-elle confié. Les petites choses sont amplifiées pour moi. Nous avons ce puits sans fin en nous, et il s’agit simplement de creuser ce puits pour avoir la force de faire face à l’adversité».

L'actrice explique avoir commencé à faire le point sur sa vie, sur les choses qu'elle a faites et celles qu'elle n'a pas faites, et sur la manière avec laquelle elle s'est comportée avec les gens... «J'ai un bon karma. Cela peut ne pas en avoir l'air, mais j'ai été un très bon être humain». Si elle dit avoir «l'impression de pouvoir vivre encore 10 à 15 ans», elle se prépare à enregistrer des vidéos destinées à ses proches après sa mort.

«Il y a des choses que je dois dire à ma mère. Je veux que mon mari sache ce qu’il représente pour moi», explique-t-elle. Mais la démarche est extrêmement difficile. «Chaque fois que le moment est venu pour moi de le faire, cela me semble si définitif».

«Mon cancer est de retour, et c'est pourquoi je suis ici », avait solennellement annoncé l'actrice de 48 ans dans « Good Morning America», émission très suivie de la chaîne ABC, en février dernier. «Je ne pense pas que j'ai encore digéré la nouvelle. C'est une pilule difficile à avaler», avait ajouté Shannen Doherty. Son cancer du sein avait initialement été diagnostiqué en 2015.

L’actrice avait rendu public son combat contre la maladie, en postant régulièrement des photos sur les réseaux sociaux, des clichés qui la montraient notamment au cours de ses traitements. Elle avait ensuite été déclarée en rémission.

Le «cancer du sein de stade 4» dont elle souffre signifie que la maladie s'est propagée dans l'organisme sous forme de métastases. «Shannen est une battante et elle a toujours été une battante […] Je sais qu’elle continuera à se battre aussi fort qu’elle le peut», a récemment déclaré lors d’une visioconférence pour Studio 10 Jason Priestley, qui jouait son frère dans Beverly Hills 90210.

