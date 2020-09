Mask Singer : découvrez les nouveautés et les costumes de la saison 2

La saison 2 de Mask Singer débutera le samedi 17 octobre à 21h05 sur TF1. Les jurés en plateau, comme les téléspectateurs derrière leur écran, seront de nouveau appelés à deviner quelles personnalités se cachent sous de nouveaux costumes toujours aussi extravagants.

Encore à l’affût du moindre indice, les « enquêteurs » de la saison inaugurale seront de retour, à savoir Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Pour booster un peu plus des audiences déjà très importantes - 5,7 millions de téléspectateurs ont suivi la saison 1 - Mask Singer a apporté quelques changements dans la mécanique du jeu et réserve des surprises, comme la venue d’une star internationale (le temps d’un prime) et un casting de personnalités cette fois sélectionnées pour satisfaire un large éventail de public explique la production, celui de l’an passé n’ayant que trop peu parlé aux plus jeunes, pourtant très friands de l'émission de TF1.

« Cette année, la production a opéré des changements dans la mécanique du jeu et la nouveauté paye ! On s’arrache encore plus les cheveux en essayant de démasquer deux personnalités dans le même prime et j’adore ça ! Nous ne sommes pas stratèges et tant mieux car rien ne vaut la spontanéité ! », explique Alessandra Sublet, qui retrouve sa place dans le groupe d’enquêteurs chargés de découvrir qui se cache sous les costumes.

« Cette saison, Jarry nous a beaucoup étonnés en démasquant deux stars uniquement grâce aux indices du magnéto !, poursuit l’animatrice de C’est Canteloup. Le Squelette, le Dragon, le Loup et la star internationale nous ont particulièrement donné du fil à retordre même si globalement, on a été meilleurs… Cette saison, les indices sont plus lisibles et le casting est plus éclectique. Vous découvrirez des personnalités qui ont une certaine notoriété, une carrière en cours et qui n’avaient absolument pas besoin de se retrouver dans la lumière. Il y a aussi ceux dont on n’avait pas entendu parler depuis longtemps. Je pense à une personnalité en particulier qui nous a beaucoup émus par son retour sur le devant de la scène».

DES SURPRISES TOUS LES SOIRS

De son côté Kev Adams confie trouver cette deuxième saison meilleure à tous les niveaux : « la mécanique est simplifiée, les enquêtes sont plus fluides, le casting est costaud, il y a plus de rythme, de fraîcheur et les musiques ont bien été sélectionnées », se réjouit-il.

«Chaque show est également plus rythmé car on découvre les 12 personnages dès la première émission et chacun ne chante qu’une fois, avec deux démasquages dans chaque épisode, un en milieu d’émission et un en fin d’émission, détaille Anthony Meunier, directeur général de Hervé Hubert qui produit l’émission dérivée d’un concept coréen à succès. Les performances sont accompagnées de mises en scène beaucoup plus importantes que lors de la première saison. On a des tableaux sublimes à chaque fois, avec beaucoup plus de danseurs et de décors sur scène, pour que les célébrités puissent s’éclater et offrir au public un show qui soit un grand spectacle».

Le producteur ajoute que chaque épisode aura une promesse forte supplémentaire : «Lors de la première, l’effet de surprise sera garanti avec la découverte des douze nouveaux costumes, dont un double personnage et deux démasquages le soir-même. La semaine suivante, une star internationale viendra sur le plateau hors compétition et sera démasquée le soir-même après une enquête express… Dès la troisième soirée, un Corbeau qui connait les identités des célébrités et dit toujours la vérité, viendra pimenter les investigations en cours en donnant des indices supplémentaires aux téléspectateurs et aux enquêteurs, quitte à les troubler (...) Le double personnage des Perroquets est également une pure création française. Depuis, les Américains ont décidé de l’intégrer dans leur saison à venir».

Des déguisements chatoyants

Eléments centraux du show, les costumes ont une nouvelle fois été très travaillés. Cette année ce sont le Squelette, l’Araignée, le Dragon, le Requin, le Loup, la Bouche, le Manchot, la Pieuvre, le Robot, la Renarde, le Hibou et le duo de Perroquets qui vont s’affronter.

Pour commencer à tenter de trouver qui se cache à l’intérieur, voici les premières images et le premier teaser :

L'Araignée :

Le squelette :

Le duo de perroquets :

La Bouche :

#MaskSinger



Et si on vous offrait un 1er aperçu des 12 nouveaux costumes de la prochaine saison ?



RDV dès le 17 octobre avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique & @kevadamsss pour la nouvelle saison de Mask Singer présentée par @CamilleCombal pic.twitter.com/JNqwXC1BTZ — TF1 (@TF1) September 30, 2020

Concernant la « star internationale » annoncée comme un événement, elle viendra se confronter au jury le temps d’une soirée seulement (épisode 2) avant que son identité ne soit révélée. « J’étais comme un fou en réalisant que je lui ai tenu la main ! Plus sérieusement, c’est un véritable coup de maître d’avoir pu la faire venir alors que les frontières étaient fermées durant tout le tournage », s’enthousiasme l’animateur Camille Combal au sujet de cette mystérieuse célébrité.