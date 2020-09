Une vie d’écart : la série documentaire sur le lien intergénérationnel à voir sur Canal+

La série documentaire «Une vie d’écart» propose aux téléspectateurs de suivre une expérience sociale et humaine aussi étonnante qu’émouvante, à travers la rencontre d’enfants de maternelle avec des pensionnaires d’une maison de retraite.

Adaptation de l’émission britannique Old people’s home for 4 year olds diffusé sur Channel 4 en 2017, cette série documentaire – qui sera retransmise sur Canal+ le 7 et 14 octobre prochain en deuxième partie de soirée – déclinée en 4 épisodes suit le quotidien de 10 personnes âgées d’un Ehpad situé à Issy-les-Moulineaux ayant accueilli, chaque jour pendant 6 semaines, une dizaine d’enfants de maternelle âgés de 5 ans. Des rencontres réalisées sous l’œil d’une gériatre, d’une pédiatre et d’un psychologue.

Tous ensemble, ils vont partager des moments de complicité à travers différentes activités, et ainsi tisser des liens au fil des jours. Ce cadre spécial, mis en place selon les observations du corps médical et en accord avec le programme pédagogique de maternelle, permet de créer un lien intergénérationnel inédit profitant aussi bien aux enfants qu’à leurs aînés. Mais de quelle manière exactement ? A quel point le contact avec les enfants influence les capacités physiques et intellectuelles d’adultes de 90 ans et plus ? C’est ce que cette étude tente de découvrir devant l’œil des caméras.

«L’image des aînés et du ‘vieillir’ a besoin d’être revalorisée. Le vivre ensemble réinventé. C’est d’ailleurs l’une des priorités des pouvoirs publics : le gouvernement doit présenter d’ici la fin de l’année sa réforme du grand âge et de la dépendance», explique la journaliste et productrice (Au tableau !, William à midi) Caroline Delage.

«Dans ce contexte, Une vie d’écart a pour ambition de proposer une solution efficace et non médicamenteuse à un enjeu majeur de notre société. De nombreuses études démontrent en effet que les contextes intergénérationnels augmentent les émotions positives, l’estime de soi, et la satisfaction de vie des personnes âgées. En plus d’un échange humain, ils ont des effets sur leurs conditions motrices et psychologiques. Jamais dans le jugement, attachants et drôles, les petits représentent une stimulation qui permet aux aînés de retrouver des capacités qu’ils pensaient avoir perdues», poursuit-elle.

Invitée aujourd’hui à la projection en avant-première de la série documentaire, la Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a été enthousiasmée par l’émission.

1/4 - Mille mercis @carolinedelage @autableauoff pour cette #avp d’#UneViedEcart bientôt diffusé sur @canalplus.





Cette exp. sociale & humaine illustre la richesse des échanges intergénérationnels, particulièrement bénéfiques tant pour les enfants que pour les personnes âgées. pic.twitter.com/AB3afLwzxW — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) September 30, 2020

Une vie d’écart, à suivre sur Canal+ le 7 et 14 octobre sur CANAL+ en deuxième partie de soirée et disponible en replay sur myCANAL