«Alien» : vers une adaptation en série ?

Créateur des séries «Fargo» et «Legion», Noah Hawley ambitionne d’adapter la franchise cinématographique «Alien» sur le petit écran. Un projet déjà proposé à la chaîne américaine FX, et sur lequel il s’est récemment exprimé.

C’est lors d’un entretien accordé au site américain Observer.com que Noah Hawley est revenu sur la mini-série inspirée de l’univers d’Alien qu’il aimerait créer. Selon lui, la saga cinématographique initiée en 1979 par Ridley Scott, possède tous les ingrédients pour en faire un drame humain de grande qualité. Avec un parfait équilibre entre l’action et le développement d’une histoire complexe entre les personnages.

«Alien (…) montre en quelque sorte le pire de l’humanité. Il y a ce moment dans le deuxième film quand le personnage de Sigourney Weaver dit : ‘Je ne sais laquelle de deux espèces (l’Alien et l’humain, ndlr) est la pire. Au moins, ils ne s’entretuent pas à propos d’un pourcentage’. Si on regarde ce qu’est Alien, c’est généralement une histoire de piège – piégé dans un vaisseau, piégé dans une prison, etc. L'Alien a ce cycle de vie, où il va de l’œuf, à l'éventreur de poitrine, puis au xenomorphe. Cela devient une certaine routine», explique-t-il.

«Si vous voulez créer quelque chose pour la télévision, en 10 heures par exemple, c'est un sujet intéressant. Disons qu'on met deux heures d'action dedans, il reste encore 8 heures. Alors, de quoi parlerait une série Alien ? J'ai essayé de parler de cela avec FX. Comme je l’ai fait avec Legion d'ailleurs. L'idée était de dire : retirons les super-héros de la série et voyons si c’est toujours une excellente série. Si on retire les Aliens d'une série Alien, de quoi parlerait-elle ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain derrière tout ça ? Ensuite, nous remettons les Aliens dans le jeu, et là c'est génial : non seulement il y a un grand drame humain, mais en plus il y a des Aliens !», poursuit Noah Hawley.