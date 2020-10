Disney+ : la série Miss Marvel a trouvé la comédienne qui incarnera la super-héroïne

Disney+ aurait enfin trouver la comédienne pour incarner sa nouvelle super-héroïne, Miss Marvel. Selon le site américain Variety, c’est Iman Vellani qui enfilera le costume dans l’adaptation en série sur la plate-forme de streaming.

Elle incarnera le personnage de Kamala Khan, une américaine d’origine pakistanaise âgée de 16 ans vivant dans la ville de Jersey City, dans le New Jersey. Soit la plus récente incarnation dans les comics de Miss Marvel (2014). Pour le moment, Disney et Marvel n’ont toujours pas confirmé le casting de la série. Mais Iman Vellani a officiellement partagé la nouvelle avec ses fans via son compte Instagram. «Sans voix et excitée ! Souhaitez moi bonne chance», écrit-elle.

La future série, qui n’a évidemment aucune date de diffusion pour le moment, sera pilotée par Bisha K. Ali – qui a géré l’adaptation de la série Quatre mariages et un enterrement sur Hulu – qui s’occupera également du pilote. La réalisation a été confiée aux cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life), ainsi qu’aux réalisatrices Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon, précise Variety.