«Dragon Quest : La Quête de Dai» arrive en simulcast sur ADN et Crunchyroll dès le 3 octobre

C'est sans doute l'un des remakes les plus attendus de la fin de l'année. Dragon Quest La Quête de Dai, autrefois connu sous le nom de Fly au Club Dorothée, s'offre une toute nouvelle série animée, qui arrive en simulcast sur les plates-formes françaises ADN er Crunchyroll.

Alors que le 1er épisode sera diffusé au Japon le samedi 3 octobre, il sera disponible le même jour dès 9h et en VOST-FR sur les deux sites des streaming ici et là.

Pour rappel, Dragon Quest Dai No Daiboken au Japon est un manga cosigné par Kōji Inada et Riku Sanjō paru dans le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump dès 1989. Il trouva sa conclusion en 1996, après avoir couvert un récit s'étalant sur 37 glorieux volumes. Librement adapté de la saga mythique de jeux vidéo Dragon Quest, cette histoire était pourtant inédite avec son trio de héros connus en France sous les noms de Fly, Sam et Pop. Les lecteurs des éditions J'ai Lu, puis chez Tonkam se souviennent d'un shônen attachant et particulièrement bien écrit.

Le revival d'une œuvre phare

Réputé pour sa grande qualité, il avait fait l'objet d'une série animée qui n'adapta que les dix premiers tomes, durant les années 1990. En 2020, cette nouvelle série produite par Toei Animation ambitionne de transposer l'ensemble du manga, si le succès est au rendez-vous. Et le premier trailer donne à voir une série dont l'animation semble de qualité, tout en respectant le matériau d'origine.

Le revival Dragon Quest autour de cette série ne s'arrêtera pas là, puisque Square Enix prépare également pas moins de trois jeux vidéo. Un jeu d'arcade pensé autour de carte à collectionnées sera lancé bientôt exclusivement au Japon et portera le nom de Dragon Quest : The Adventure of Dai - Xross Blade.

Mais c'est surtout l'année 2021 qui devrait aussi nous concerner avec la sortie d'Infinity Strash - Dragon Quest : The Adventure of Dai. Un action-RPG ambitieux dont le trailer est visible ci-dessus. Enfin, un jeu mobile, intitulé Dragon Quest : The Adventure of Dai - Tamashii no Kizuna, est également dans les cartons.