The Gentlemen : le film de Guy Ritchie va se poursuivre avec une série

Le film de Guy Ritchie «The Gentlemen» va faire l’objet d’une adaptation en série en association avec Miramax TV. Le réalisateur assurera l’écriture et la réalisation de la fiction.

Les producteurs du film, Ivan Atkinson et Marn Davies, seront également impliqués dans le projet, précise le site américain Deadline. Une information relayée sur les réseaux sociaux par Guy Ritchie, qui en a profité pour expliquer que The Gentlemen devait être, à l’origine, une série plutôt qu’un long métrage.

I actually wrote #TheGentlemen as a TV series but I was persuaded to make it as a film instead. Rather pleased that it’s going to be a premium series now. pic.twitter.com/59dis0oFhJ

— Guy Ritchie (@realguyritchie) October 1, 2020