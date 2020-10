Game of Thrones : Les créateurs avouent avoir menti pour que la série puisse voir le jour

Dans le livre «Fire Cannot Kill a Dragon», qui révèle les secrets des coulisses de «Game of Thrones», Dan D. Weiss et David Benioff avouent avoir menti à la chaîne américaine HBO afin que la série puisse voir le jour.

«La série était exactement ce que nous leur avions dit qu’elle ne serait pas», explique Dan D.Weiss dans le livre, rapporte le site britannique Independent. Refroidie par l’annulation de Rome après seulement deux saisons en raison d’un budget jugé trop élevé, HBO n’était pas prêt à sortir une nouvelle fois le chéquier au moment de donner le feu vert pour la mise en production de l’adaptation en série de la saga littéraire de George R.R. Martin.

Pour s’assurer que Game of Thrones soit validée par les dirigeants de la chaîne américaine, Dan D.Weiss et David Benioff n’ont donc pas hésité à mentir par omission, en assurant que la série serait principalement centrée sur les personnages, sans préciser que les dragons allaient grandir, et que les batailles allaient s’enchaîner à un rythme plus soutenu au fil des épisodes. Les créateurs ont également parié sur le fait qu’aucunes des personnes en charge de prendre la décision finale ne prendraient le temps de lire les livres.

«Le mensonge que nous avons dit à l'époque, c'était que la série était plutôt mesurée, et qu'il s'agissait surtout de développer les personnages», révèle David Benioff. «Nous savions que la plupart des gens en charge de prendre les décisions n'allaient pas lire les 4.000 pages des livres, et se rendre compte que les dragons grandissaient et que les batailles épiques se cumulaient. (…) En fait, on espérait bien qu'ils ne le découvrent pas avant qu'il soit trop tard pour faire marche arrière», ajoute Dan D.Weiss.

C’est ainsi que Game of Thrones a pu finalement voir le jour sur HBO, et s’imposer comme l’une des plus grosses séries de tous les temps… et ce malgré une dernière saison jugée décevante par des millions de fans.