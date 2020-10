Une sélection de séries en accès gratuit sur Arte.tv

A rebours de la tempête concurrentielle ébouriffante des plate-formes de streaming, Arte.tv vient de lancer une offre de séries cultes, rares ou inédites, et surtout gratuites et disponibles en intégralité en version sous-titrée.

Une offre 100% numérique lancée le 3 octobre par la plate-forme franco-allemande qui privilégie la qualité plutôt que la quantité avec, pour commencer, la mise en ligne de 5 séries britanniques qui méritent le détour : Inside No. 9, The Virtues, Ill Behavior, A Young’s Doctor Book (avec Daniel Radcliffe et Jon Hamm), et Stag. Les internautes auront également le plaisir de retrouver la série d’Arte, Ainsi soient-ils, avec l’intégralité de ses 3 saisons.

«Ce n'est pas du rattrapage, c'est pas du complément de l'antenne. C'est une antenne en soi maintenant, le web et la plate-forme Arte. Et donc on y développe cette offre qui reste 'artésienne', Arte dans son esprit», explique Olivier Wotling, le directeur de l'unité fiction au sein de la chaîne franco-allemande, sur France Inter.

«Il y a mille façons de faire une offre sur des plate-formes. Nous, on propose quelque chose qui ne joue pas sur le volume, qui ne joue pas sur la fuite en avant à tout prix de la nouveauté. Très souvent cela se vit dans une sorte de boulimie un peu angoissée. Nous on propose quelques chose qui est presque une cure contre cela, qui prend le temps, qui savoure», poursuit-il.

Une offre qui s’étoffe jusqu’à Noël… et au-delà

L’offre d’Arte.tv gagnera en épaisseur dans les prochaines semaines, et les prochains mois. Avec l’arrivée prévue, dès la mi-octobre, des deux saisons d’Hatufim, la série israélienne qui a inspiré Homeland. Suivront La Gifle début novembre, l’excellente Detectorists à la mi-novembre, Criminal Justice – qui a également eu droit à son adaptation américain avec The Night Of sur HBO – début décembre, et l’arrivée de Mum avant les vacances de Noël. En 2021, la série House of Cards britannique (diffusé en 1990 sur la BBC et qui a inspiré la version de Netflix), Maniac ou encore Broen viendront s’ajouter au catalogue.