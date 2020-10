The Voice Kids : qui sont les favoris ?

Les huit finalistes de The Voice Kids vont être départagés par le public ce samedi 10 octobre, à 21h05, sur TF1.

Les quatre coachs, Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori, les ont désignés comme leurs favoris au terme d’une demi-finale intense.

Jenifer a choisi de garder Lissandro, qui a fait le show avec le titre rock One Way or Another de Blondie et Sara, époustouflante avec I Put a Spell on You, de Screamin' Jay Hawkins.

Patrick Fiori a désigné Alice, qui a livré un très festif Conga de Gloria Estefan et Ema, émouvante avec Memories, de Barbra Streisand.

Kendji Girac a choisi Naomi qui a proposé un touchant I'll Never Fall in Love Again de Lady Gaga et Abdellah impressionnant avec sa reprise orientale de Lettre à France de Michel Polnareff.

Quant à Soprano, il a été charmé par Rania et sa version de S.O.S. d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine et Enzo dont le flow a emballé le public sur Loose Yourself d'Eminem.

Pour la dernière soirée de la saison, c’est en direct que les jeunes chanteurs interpréteront un titre de leur choix, puis ils reprendront la chanson qu'ils ont présentée lors des auditions à l'aveugle. Qui de Lissandro, Sara, Ema, Rebecca, Rania, Enzo, Naomi, ou Abdellah pourrait succèder à Soan, gagnant de la saison passée ?

Difficile de savoir ce que votera le public. Ce dernier s’est montré sur les réseaux sociaux extrêmement déçu la semaine dernière de voir Lohi éliminé de l’équipe de Jenifer, mais les candidats encore en lice n'ont pas démérité, et ont tous fait preuve d'exceptionnelles aptitudes pour leur âge, à l'instar du rockeur Lisandro, 10 ans et une énergie communicative qui fait danser tout le jury à chacune de ses prestations.

Autres artistes en herbe ayant de grandes chances de l'emporter, les sœurs Sara, 12 ans, et Rania 10 ans, comptent déjà plus d'une dizaine de milliers de fans sur Facebook. L’une d’entre elles pourrait donc bien ravir le titre cette année, à moins que Rebecca ne soit encore plus plébiscitée. C’est l’une des pépites de cette saison. A 9 ans seulement, elle fait preuve d’une impressionnante maturité.

Qu'en pensera «le super coach» d'un soir Julien Doré ? Réponse samedi 10 octobre sur TF1.