House of the Dragon : le prequel de «Game of Thrones» recrute son premier acteur

Que le casting commence. «House of The Dragon» vient de trouver le premier acteur à rejoindre le prequel de «Game of Thrones» de la chaîne américaine HBO.

C’est le comédien britannique Paddy Considine – vu récemment dans l’excellente série The Outsider sur OCS – qui devient le premier nom à rejoindre la prestigieuse série adaptée du livre de George R.R. Martin Fire & Blood, qui suivra la destinée de la Maison Targaryen sur Westeros plusieurs siècles avant les événements de Game of Thrones.

Paddy Considine incarnera le rôle du roi Viserys I Targaryen, qui fut choisi par les seigneurs de Westeros lors du Grand Conseil organisé à Harrenhal pour succéder à son grand-père, Jaehaerys Targaryen. Soucieux de faire honneur au règne de ce dernier, Viserys – dont la monture n’est autre que le légendaire dragon Balerion – est réputé pour être un homme bon et équitable auprès des autres Maisons et de ses sujets. Ses enfants, Rhaenyra et Aegon II, se retrouveront toutefois à batailler pour la succession de son trône dans une guerre civile baptisée La Danse des Dragons.

Pour rappel, la série House of The Dragon est attendu sur la chaîne américaine HBO dans le courant de l’année 2022.