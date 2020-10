Game of Thrones : les créateurs reviennent (encore) sur l’incident de la tasse de café dans la saison 8

Dans le livre «Le Feu ne tue pas un dragon» (ed. Pygmalion), les créateurs de «Game of Thrones» se sont à nouveau exprimés sur la présence d’un tasse de café dans la scène d’un épisode de la saison 8.

Une ultime saison déjà vivement critiqué par les fans de la série pour sa conclusion jugée bâclée par une partie d’entre eux. Alors forcément, quand les créateurs oublient de repérer une tasse de café totalement anachronique dans une scène, cela ne fait que renforcer cette idée. C’est dans l’épisode 4 de la saison 8, alors que les protagonistes fêtent leur victoire sur l’armée du Roi de la nuit, que le fameux gobelet a été repéré par les internautes.

Dans le dernier épisode de Game of Thrones ils ont oublié de retirer un gobelet Starbucks #GameOfThrones #GOTS8E4 #GoT #Starbucks pic.twitter.com/KfOjAZTfML — Beauf Bourguignon (@lechatouilleux) May 6, 2019

«Je ne pouvais pas y croire », explique David Benioff à James Hibbert, l’auteur du livre Le Feu ne tue pas un dragon, selon un extrait exclusif révélé par le site américain The Hollywood Reporter. «Quand nous avons reçu l’e-mail à ce propos le lendemain, j’ai d’abord pensé qu’on nous faisait une blague. (…) Je me suis dit qu’il était totalement impossible qu’une tasse de café soit à l’écran. Puis je l’ai vu à la télévision, et je me suis dit : Comment j’ai fait pour manquer ça ?», poursuit-il.

«J’ai vu ce plan des milliers de fois, et nous sommes concentrés sur le visage des acteurs et comment le plan s’enchaîne avec les autres. J’ai eu l’impression de faire l’objet d’une expérimentation psychologique, comme quand on ne parvient pas à voir des gorilles courant en arrière-plan parce que vous êtes trop occupé à compter des ballons de basket. Toutes les productions connaissent ce type d’erreur. On peut voir un membre de l’équipe de tournage dans Braveheart, un acteur avec une montre au poignet dans Spartacus. Mais aujourd’hui, les téléspectateurs ont le pouvoir de revenir en arrière et de transmettre l’information en temps réel. Donc une personne a vu cette tasse, a rembobiné l’image, et tout le monde l’a vu», explique pour sa part Dan D. Weiss.

Le livre Le Feu ne tue pas un dragon, qui revient sur l’histoire de la série Game of Thrones à travers les témoignages des acteurs, des producteurs, des créateurs, ou encore des réalisateurs, sera disponible en France le 4 novembre prochain.