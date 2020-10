Le Meilleur Pâtissier : M6 réagit après la polémique autour des masques

Pointées du doigt par les scientifiques pour leur inefficacité dans la lutte contre la Covid-19, les demi-visières portées par les candidats du Meilleur Pâtissier ont scandalisé de nombreux téléspectateurs. Suite à la polémique, la production de l’émission de M6 a décidé de faire passer un message.

Le premier épisode de la saison 9 lancée la semaine dernière avait fait bondir les internautes. On y découvrait les quatorze nouveaux candidats portant une demi-visière en plastique transparente sur le menton. Une « fausse protection » selon le médecin généraliste Christian Lehmann interrogé par Le Parisien : « C'est pitoyable! On ne compte plus le nombre de personnes qui racontent des bêtises sur les masques. D'autant plus quand on sait qu'il y a eu une dizaine de cas de Covid-19 sur le tournage », et le professionnel d’alerter le grand public : « Ça ne protège ni celui qui le porte, ni celui qui se trouve à côté ».

Le Parisien annonce ce jour que M6 compte diffuser un bandeau lors du deuxième épisode du Meilleur Pâtissier qui sera diffusé ce mercredi 7 octobre, stipulant que « les visières permettent de protéger la nourriture. Elles ne remplacent en rien les masque chirurgicaux qui seuls protègent d'une transmission ».

En plus de se défendre de faire de la publicité pour les «visières de menton», M6 précise que le tournage de la saison 9 du Meilleur Pâtissier avait débuté en juin dernier, lorsque les mesures concernant le port du masque n'étaient pas encore ce qu’elles sont aujourd’hui.

La production du show culinaire avec Cyril Lignac détaille pour Télé-Loisirs quelles précautions avaient été prises durant le tournage : « les candidats et la production étaient 'encadrés et protégés' par le protocole sanitaire mis en place en concertation avec le CCHCT et validé par les experts : distanciation, gestes barrière, gels hydro-alcooliques, remplacement des couverts et vaisselles, aération régulière de la tente de tournage, tests PCR réguliers… ».

Pour mémoire, l’émission avait dû interrompre son tournage en août dernier en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l’équipe. Décision avait alors été prise de ne plus faire intervenir Mercotte en plateau mais depuis chez elle en visioconférence. «Compte tenu de mon âge… certain [elle rit], ils n’ont pas voulu prendre le risque de me faire revenir pour la fin de l'enregistrement, a confié la pâtissière à Télé-Loisirs. Alors, je suis restée chez moi, en Savoie, avec un cameraman et une maquilleuse. Je suis en duplex avec le château. Je suis très frustrée car je ne goûte pas les gâteaux ! Je donne mon avis visuellement et je me fie à ce que me dit Cyril, vu qu'on porte souvent les mêmes jugements».