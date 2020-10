Miou-Miou enceinte dans une série d'Arte de et avec Valérie Donzelli

Arte annonce le début du tournage de «Nona et ses filles», une série avec Miou-Miou, Clotilde Hesme, Virginie Ledoyen et la réalisatrice de «La guerre est déclarée», Valérie Donzelli.

Cette dernière signe d'ailleurs aussi le scénario et la réalisation. Fiction en neuf épisodes de trente minutes, «Nona et ses filles» est «un conte féministe, farfelu et tendre», annonce Arte, dans lequel Clotilde Hesme, Virginie Ledoyen et Valérie Donzelli incarnent les filles de Nona (Miou-Miou). Coproduite avec la chaîne publique allemande SWR, la série «questionne les mystères de la maternité et de la fratrie au féminin», explique la chaîne.

Comme notamment l'Indienne Erramatti Mangayamma qui a accouché d'un enfant à l'âge de 74 ans, Miou-Miou y jouera une femme de 70 ans qui apprend… qu’elle est enceinte. Le pitch : Amoureuse d’André (Michel Vuillermoz) et libérée de ses trois filles qu’elle adore, Nona, 70 ans, vit sa vie à plein tube au cœur de la Goutte d’Or. Jusqu’au jour où le docteur Truffe lui annonce qu’elle attend un enfant…

Pour l’heure Arte n’a pas communiqué la date de diffusion.