Canneseries : Comment regarder en avant-première les 10 séries en compétition ?

Le Festival Canneseries débute officiellement sa 3e édition dès demain, et jusqu’au 14 octobre. En raison de la crise sanitaire, le public pourra découvrir les séries en compétition en avant-première depuis son canapé.

Et ce, en simultané de leur projection sur l’écran mythique du Grand Auditorium Louis Lumière, du Palais des Festivals et des Congrès à Cannes. Une expérience à vivre à distance qui nécessite toutefois quelques précisions. Tout se passe via la plate-forme numérique disponible en libre accès via Canneseries LIVE sur le site canneseries.com. Par contre, à l’instar d’une projection en salles, les places sont limitées, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Au total, 2.308 places virtuelles sont disponibles.

Elles donnent accès au visionnage au moment de la projection, et dans les 24h qui suivent. Les internautes auront également accès à des contenus exclusifs, des interviews, ou encore des masterclass. La première projection des 10 séries en compétition aura lieu samedi 10 octobre, à 11h15, avec Truth Seekers. Le programme complet est accessible sur le site canneseries.com.

Les 10 séries en compétition

Truth Seekers – projection le 10 octobre à 11h15

Présentation sur Canneseries : Truth Seekers est une série de comédie dramatique surnaturelle sur une équipe d'enquêteurs paranormaux à temps partiel qui font équipe pour découvrir et filmer les apparitions de fantômes à travers le Royaume-Uni, partageant leurs aventures sur une chaîne en ligne pour que tous puissent les voir.



Alors qu'ils surveillent plusieurs lieux hantés avec leurs gadgets, leurs expériences surnaturelles deviennent de plus en plus terrifiantes et révèlent une conspiration qui pourrait mener à la fin du monde.

Avec Nick Frost, Simon Pegg, Nat Saunders, James Serafinowicz.

Moloch – projection le 10 octobre à 15h15

Présentation sur Canneseries : Dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique, des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ?



Pour le découvrir, Louise, une jeune journaliste ambitieuse et instable, et Gabriel, un brillant psychiatre qui porte le deuil de son fils, vont mener l’enquête. Bientôt, sur les murs de la cité, vont s’étaler six lettres de feu, «MOLOCH», comme une signature.

Man in Room 301 – projection le 11 octobre à 11h15

Présentation sur Canneseries : Été 2007, Finlande. Alors que les Kurtti passent leurs vacances annuelles dans leurs cabanes, Tommi, 2 ans, est tué d’un coup de feu. Elias, un voisin de 12 ans, est tenu pour responsable de sa mort. Été 2019, Grèce. 12 ans plus tard, la famille reçoit une lettre anonyme menaçante. Dans la station grecque où ils séjournent, ils tombent sur un homme qui ressemble à Elias, dans la chambre 301. Est-ce vraiment lui ?

Red Light – projection le 11 octobre à 15h15

Présentation sur Canneseries : Trois femmes se retrouvent prises dans le monde de la traite d’êtres humains et de la prostitution lorsque le mari d'Esther disparaît soudainement. Venues de milieux complètement différents, ces femmes vont avoir besoin les unes des autres pour se sortir du piège dans lequel elles sont tombées.

Avec Halina Reijn, Carice van Houten (Game of Thrones).

257 reasons to live – projection le 12 octobre à 11h15

Présentation sur Canneseries : Lorsque Zhenya, une patiente en phase terminale d’un cancer, reçoit inopinément un bilan de santé positif, elle ne peut pas le croire. Et puis sa vie implose. Sans abri, au chômage et nouvellement célibataire, elle tombe sur une liste écrite lorsqu'elle était malade, de 257 choses à faire quand elle irait mieux.

Top Dog – projection le 12 octobre à 15h15

Présentation sur Canneseries : Une mystérieuse disparition provoque la collision de deux mondes complètement séparés, engendrant un étrange duo : l'avocate Emily et le détenu récemment libéré, Teddy. Elle veut réussir. Il veut se retirer. Elle veut assurer son avenir. Il veut laisser son ancienne vie derrière lui. Tous deux sont obligés de reconsidérer leurs plans lorsqu'ils se retrouvent au milieu d'une dangereuse conspiration.

Atlantic Crossing – projection le 12 octobre à 20h20

Présentation sur Canneseries : Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la princesse héritière norvégienne en exil Märtha transcende ses obligations de princesse et de mère pour devenir une figure influente de la politique mondiale, faisant tout ce qu'elle peut pour influencer la décision du président Roosevelt d'entrer en guerre et d’y mettre fin.

Partisan – projection le 13 octobre à 11h15

Présentation sur Canneseries : Johnny intègre Jordnära, une communauté idyllique fermée qui gère une ferme biologique très prospère, comme nouveau chauffeur de camion. Il fait la connaissance de Nicole et Maria, deux enfants de famille d’accueil qui y passent leur été. Rapidement, il soupçonne l’existence d’un trafic. Plus Johnny se préoccupe des filles, plus elles l’écartent de sa mission. Qui est-il et quel est son véritable objectif ?

Losing Alice – projection le 13 octobre à 15h15

Présentation sur Canneseries : Losing Alice est un thriller très cinématographique qui use des sauts dans le temps pour construire un récit complexe et satisfaisant, menant le spectateur à travers l'esprit et le subconscient de sa protagoniste. La série suit Alice (interprétée par Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 ans, qui se sent inutile depuis qu'elle s'occupe de sa famille. Après une brève rencontre dans un train, elle devient obsédée par Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), jeune femme fatale de 24 ans et scénariste. Elle abandonne alors toute intégrité morale pour redevenir importante aux yeux de quelqu'un, et retrouver le pouvoir et le succès.

Cheyenne et Lola – projection le 13 octobre à 20h15

Présentation sur Canneseries : Sortie de prison il y a trois mois, Cheyenne fait des ménages sur les ferries en rêvant de partir en Amazonie. Lola est une ravissante parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quand Lola tue l’épouse de son amant, Cheyenne, témoin involontaire, sait qu’elle va être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entrainer dans un très dangereux jeu de dupes, tout en leur permettant de faire fortune à l’insu de tous…