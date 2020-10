Germinal : le tournage de l'adaptation en série a commencé

France Télévisions a annoncé le début du tournage de l’adaptation en série de Germinal, d’après l’œuvre d’Emile Zola.

Co-production internationale, fruit de la collaboration entre la Raï (la télévision publique italienne) et Salto (la future plate-forme de TF1, M6 et France Télévisions), cette fiction sera réalisée par David Hourrègues, à qui l’on doit les six premières saisons de Skam, l’excellente version française de la série sur des lycéens.

Elle a été notamment écrite par Julien Lilti (scénariste notamment de Family Business et du film Hippocrate réalisé par son frère Thomas). Il est annoncé que les six épisodes de 52 minutes poseront un regard moderne sur l’œuvre de Zola (1840-1902), et mettront l’accent sur les personnages secondaires du livre, en particuliers féminins.

La série conservera néanmoins l’époque du livre, à savoir la fin du XIXè siècle. Le pitch : Etienne Lantier (incarné par l’acteur Louis Peres vu dans Mental) est enrôlé aux mines de Montsou. Il rencontre les Maheu et tombe amoureux de leur fille Catherine. Celle-ci est courtisée par Chaval, un ouvrier brutal. Quand la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne, déjà révolté par cette misère, s’insurge. Rêvant de justice, il pousse à la grève. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais victimes d'une répression violente, se résignent à travailler.

Thierry Godar, (Maheu), Alix Poisson (La Maheude), Guillaume de Tonquedec (Philippe Hennebeau), Natacha Lindinger (Mme Hennebeau), Sami Bouajila (Victor Deneulin), Stefano Cassetti (Souvarine), Valeria Cavalli (Mme Grégoire), Jonas Bloquet (Antoine Chaval), ou encore Marilou Aussilloux (Cécile Grégoire) feront partie du casting. Le tournage a débuté le 5 octobre 2020 et se déroulera jusqu'au 5 février 2021 dans la région de Lille et de Valenciennes. Pour l’heure, la date de diffusion n’a pas encore été annoncée.