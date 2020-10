La Flamme : présentée à Canneseries, la comédie hilarante de Jonathan Cohen arrive sur Canal+

En ouverture du festival Canneseries, ce vendredi 9 octobre, et diffusée à partir du 12 octobre sur Canal+, la série La Flamme, de et avec le truculent Jonathan Cohen, embarque un casting de rêve dans une comédie à l’humour délicieusement absurde.

Parodie des émissions de dating type Bachelor, La Flamme est inspirée de la série américaine Burning Love de Ben Stiller. Les créateurs Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard se sont cependant affranchis du modèle «pour l’adapter au public français». Derrière ET devant la caméra, Jonathan Cohen, l’acteur découvert avec le personnage hâbleur de Serge le Mytho, s’est taillé un rôle sur mesure pour sa tchatche mitraillette et son bagout ravageur.

Le génie de l’impro se glisse ici parfaitement dans la peau d’un Bachelor aussi séduisant… que stupide. Autour de lui gravitent des prétendantes prêtent à tout pour s’attirer ses faveurs car « pendant 9 semaines dans une sublime villa, les 13 candidates vont tenter d’allumer en lui… La Flamme ».

Un casting de dingues

Des candidates loufoques comme Alexandra incarnée par Leïla Behkti, à pleurer de rire tant elle se pâme agressivement d’amour dès les premières minutes pour le pilote à l’égo démesuré. Ses camarades de jeu ne sont pas en reste. Adèle Exarchopoulos est animale, et pour cause elle campe une gardienne de zoo à qui on a implanté un cœur de chimpanzé, Florence Foresti irrésistible en photographe aveugle, Doria Tillier épatante en nunuche hypersensible, Céline Sallette tordante en SDF bien contente de dormir au chaud et de faire ses lessives, ou encore Géraldine Nakache bien plus intéressée par les courbes d’Adèle Exarchopoulos que celle du Bachelor qu’elle est censée courtiser… Et l’amour n’a pas d’âge, puisque Claude (Marie-Pierre Casey), 3 fois 28 ans, se souvient, elle, qu’avant aussi on « se faisait éliminer une à une dans le temps. C'était en ligne, face à un muret. Par les Allemands »...

Vincent Dedienne incarne de son côté le présentateur de l’émission contraint de faire face avec impassibilité à la bêtise abyssale du Bachelor. Côté guests, la liste est là aussi impressionnante avec des apparitions d’Angèle, Ramzy Bedia, ou encore Pierre Niney. Avec son humour absurde, La Flamme a absolument tout pour ravir les fans des Nuls. Qu’ils ne manquent surtout pas aussi de voir Marc le pilote s’incruster dans d’authentiques pubs…

Rien décidément ne semble pouvoir résister à la puissance comique de Jonathan Cohen, à voir également dans la saison 2 de Family Business sur Netflix, et au cinéma dans Tout Simplement Noir, Terrible Jungle ou encore Énorme. On ne monterait pas l'esprit tranquille à bord de son avion, mais le voyage avec Marc au long des 9 épisodes de La Flamme passe très (trop) vite.