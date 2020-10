Un skate et une bouteille de cranberry : la vidéo virale de Nathan Apodaca affole les États-Unis

La vidéo TikTok de Nathan Apodaca, postée fin septembre, dans laquelle il se filme sur un skateboard avec une bouteille d’OceanSpray à la main en chantant sur le morceau «Dreams» du groupe Fleetwood Mac cumule déjà plus de 45 millions de vues.

Dans un article du site américain New York Times, Nathan Apodaca, 37 ans, explique s’être filmé le matin du 25 septembre après que son vieux SUV soit tombé en panne alors qu’il se rendait au travail. Il s’est alors saisi de sa bouteille d’OceanSpray, de son téléphone, et du skateboard placé dans le coffre de son véhicule. Et le voilà de nouveau en route vers son lieu de travail, longeant l’autoroute, écoutant Dreams du groupe Fleetwood Mac dans ce qu’il décrit comme étant «l’ambiance du matin». Nathan Apodaca surfe sur l’asphale, boit une gorgée, regarde derrière lui, avant de se mettre à chanter en playback les paroles de la chanson en fixant l’objectif.

Nathan Apodaca était loin de se douter que cette vidéo allait être vue par des dizaines de millions de personnes dans les jours suivants, qu’il allait devenir le centre d’attention des médias, et que cette soudaine notoriété s’accompagnerait de cadeaux inattendus. «Si les gens ne réagissent pas, je supprimerais la vidéo», s'était-il dit alors, selon le New York Times.

C’est évidemment tout le contraire qui s’est produit. Depuis, Nathan Apodaca enchaîne les interviews dans la presse, à la télévision, dans les podcasts, ou pour des sites de divertissement incontournables outre-Atlantique tels que TMZ.

Ce père de deux enfants – deux filles âgées de 12 et 15 ans – a également eu la surprise de se voir offrir un tout nouveau véhicule de la part d’OceanSpray, qui a manifestement apprécié la publicité positive (et gratuite) que cette vidéo représente pour la marque.

Nathan Apodaca explique avoir aussi reçu 10.000€ de dons par des internautes séduits par sa vidéo (et il continuerait de recevoir de l’argent, selon Papermag.com).

Selon le site américain Billboard, la chanson Dreams du groupe Fleetwood Mac – sortie en 1977 sur l’album Rumours – a été écoutée sur les plate-formes de streaming musicales 8,47 millions de fois aux États-Unis dans la semaine qui a suivi la mise en ligne de la vidéo de Nathan Apodaca, soit une hausse de 125% par rapport à la précédente.

Le batteur du groupe, Mick Fleetwood, a réagi en postant une vidéo sur TikTok dans laquelle il reproduit l’originale avec ce commentaire : «@420doggface208 avait raison. Dreams et Cranberry sonnent différemment du reste».

La vidéo de Nathan Apodaca est désormais copiée par les internautes qui livrent leur propre version de cette «cool-attitude».

Et même les soldats américains s’y sont mis.