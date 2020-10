The Boys : La star NBA Shaquille O’Neal s’invite dans le panel au Comic Con de New York

Ancienne gloire de la NBA, Shaquille O’Neal a fait une apparition surprise lors de la session de questions/réponses entre les fans et le casting de «The Boys» lors de l’édition (virtuelle) 2020 du Comic Con de New York.

L’ancien pivot des Los Angeles Lakers et du Heat de Miami, qui se présente comme un des plus grands fans de la série diffusée sur Amazon Prime Video, s’est amusé avec plusieurs filtres de son téléphone en affirmant vouloir faire partie des Seven, le nom donné au groupe de super-héros dans The Boys. «Je veux intégrer Les Sept. Et je veux également savoir lequel de vous est le plus gros farceur sur le tournage», a demandé Shaquille O’Neal à la surprise générale, se rebaptisant lui-même «Black Demon» pendant son intervention (voir à 10:50).

Jack Quaid, qui incarne le personnage de Hughie dans la série, a imploré le créateur et showrunner de The Boys, Eric Kripke, de trouver un moyen d’intégrer l’ancienne légende des parquets NBA dans le casting de la saison 3 en cours d'écriture.

En ce qui concerne la réponse des comédiens, tous se sont montrés unanimes en désignant Karl Urban, qui joue le rôle de Billy Butcher, comme le farceur de l’équipe. Une affirmation que le comédien réfute apparemment.