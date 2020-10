Pourquoi voit-on le soleil de couleur jaune ?

Lorsqu’il est visible dans le ciel, le Soleil, notre étoile, nous apparaît jaune. Pourtant, sa vraie couleur est blanche, soulignent les astronomes.

Et nous la verrions ainsi s’il n’y avait pas un «obstacle» entre nos yeux et le Soleil : l’atmosphère. Celle-ci agit en effet comme un filtre qui laisse passer certaines couleurs et en bloque d’autres. Or, les molécules gazeuses présentent au-dessus de nos têtes ont tendance à absorber le bleu, ce qui explique d’ailleurs la couleur du ciel.

En revanche, le Soleil ne conserve pas sa couleur initiale une fois cette barrière franchie. Si on lui retire le bleu, le reste du spectre chromatique étant composé de rouge et de vert, il prend donc une couleur issue de ce mélange : le jaune.

Mais si nous pouvions le voir depuis l’espace, le Soleil nous apparaîtrait blanc, à la différence de sa représentation dans les films ou des images retravaillées de la Nasa.