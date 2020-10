The Voice Kids : comment va se passer la finale ?

Testée positive au Covid-19, Jenifer a annoncé ce vendredi qu’elle ne pourrait pas être présente sur le plateau de la finale de The Voice Kids, qui aura lieu en direct ce samedi 10 octobre. Comment la production va-t-elle gérer son absence, quelles mesures sanitaires ont été prises pour assurer le direct, et quels artistes sont attendus sur scène ?

C’est depuis son canapé que Jenifer participera au direct, assurant des interventions par visioconférence, comme l’a déjà fait Lara Fabian dans la version adulte lorsqu’elle était bloquée au Québec à cause de la pandémie.

Les deux finalistes de Jenifer, Lissandro et Sarah, ne pourront donc pas chanter avec leur coach. Deux autres artistes les assisteront sur scène. Lissandro chantera « Love me tender » avec Julien Doré, le « Super Coach » de la soirée et Sarah interprétera « Shallow » de Lady Gaga avec Patrick Fiori.

Ils auraient pu être considérés comme des cas contacts, mais les deux jeunes chanteurs n’auraient pas été récemment en contact direct avec Jenifer. Cette dernière n’aurait pas croisé non plus les autres membres du jury, explique la production au Parisien : «Les coachs viennent tous à des heures différentes. Le salon où ils se rassemblent existe toujours mais personne ne l’utilise pour ne prendre aucun risque».

Les mesures sanitaires qui s’imposent dans la lutte contre le coronavirus seront de rigueur. Le public présent sur le plateau sera réduit de moitié par rapport à d’habitude, soit 300 personnes au lieu de 600. La production explique aussi que seules les personnes à l’image enlèveront le masque, et que les distances seront respectées. Chacun des spectateurs recevra deux masques, est-il détaillé, et seuls les membres d’une même famille pourront s’asseoir les uns à côté des autres.

Diffusée en direct, la finale accueillera en plus de ses fameux jurés – à savoir Kendji Girac, Patrick Fiori et Soprano - Julien Doré en « Super Coach », mais aussi Florent Pagny, Gims, Dadju et Louane.

De quoi mettre des paillettes dans les yeux des jeunes chanteurs engagés dans la compétition qui rêvent tous de décrocher le titre. Leurs prestations devront ce soir-là plaire aux téléspectateurs qui seront appelés à voter pour leur favori.

Finale de The Voice Kids saison 7, samedi 10 octobre à 21h05.