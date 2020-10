Qui était le cannibale de Milwaukee à qui Ryan Murphy consacrera sa prochaine série ?

Après la déjà très sombre «Ratched» récemment mise en ligne sur Netflix, le prolifique créateur Ryan Murphy planche déjà sur sa prochaine série, et elle s’annonce encore plus noire. Intitulée «Monster : The Jeffrey Dahmer Story», elle se penchera sur la vie funeste du tueur en série américain Jeffrey Dahmer, qui a assassiné 17 personnes entre 1978 et 1991.

Et celui que l’on a surnommé « le cannibale de Milwaukee » ne se contentait pas de tuer. Viols, démembrements…Le cannibale et nécrophile conservait des têtes ou des parties des corps de ses victimes comme des trophées. Sa première victime était un auto-stoppeur qu'il avait ramené à la maison de ses parents alors qu’il venait de finir le lycée. Il l’avait assommé avec un haltère et découpé avant d'enterrer les différentes parties du cadavre dans les bois. Quelques années plus tard, dans son appartement, la police trouvera dans le congélateur de la viande humaine cuite. Il reconnaîtra avoir mangé la chair de trois victimes.

Sacrément dérangé, le Monsieur est allé jusqu’à pratiquer des expériences de zombification, en faisant couler de l’eau bouillante dans le cerveau de victimes (parfois encore vivantes). En février 1992, il fut condamné à 15 ans de détention, avant d'être tué, battu à mort par un co-détenu en 1994.

Créée par Ryan Murphy, la série qui lui sera consacrée sera écrite par Janet Mock (Pose). Carl Franklin (Mindhunter) réalisera le pilote. Pour l’heure, le nom d’un seul acteur a été révélé, celui de Richard Jenkins, qui interprétera le père du tueur. Quant à savoir qui se glissera dans la peau du cannibale, les possibilités ne manquent pas… Il est déjà apparu sous les traits de Jeremy Renner dans le film Dahmer le Cannibale en 2002, et de Ross Lynch, dans le film My friends Dahmer en 2018.

Retrouvez toute l’actualité des séries ICI.