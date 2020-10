Green Lantern va officiellement devenir une série

HBO Max vient de donner le feu vert à la série «Green Lantern». La plate-forme de streaming vient de commander officiellement une première saison de 10 épisodes.

Selon le site américain Variety, l’histoire aura la particularité de suivre plusieurs super-héros, et non pas un seul comme cela avait été le cas dans le film avec Ryan Reynolds en 2011 (qui avait été un échec commercial et critique retentissant sur lequel l’acteur continue d’ironiser aujourd’hui). La série sera co-écrite par Seth-Grahame Smith – qui sera également le showrunner – et Marc Guggenheim, qui était le co-auteur du scénario du long métrage. Pour Greg Berlanti, le producteur, cette nouvelle série d’un super-héros issu de l’univers de DC Comics sera «la plus ambitieuse, jamais réalisée à ce jour : nous irons dans l'espace».

La série tournera principalement autour de quatre protagonistes, Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott. Ce dernier est le premier Green Lantern sur Terre, sa création remontant aux années 1940, et comme cela est précisé dans les comics les plus récents, est ouvertement homosexuel. Jessica Cruz et Simon Baz seront, quant à eux, des nouveaux membres des Green Lantern sur Terre. Selon HBO, les fans retrouveront également certains personnages incontournables, tels que Sinestro et Kilowog.