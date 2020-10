Le Seigneur des Anneaux : les fans redoutent la nudité et le sexe dans la série

Un appel à casting de la production de la série «Le Seigneur des Anneaux» a créé le trouble parmi les fans de l’œuvre de J.R.R Tolkien, qui redoutent la présence de nudité et de sexe dans l’adaptation d’Amazon Prime Video.

Pour eux, il est inconcevable que la série adaptée de la saga de la Terre du Milieu contienne des scènes similaires à celles aperçues dans Game of Thrones, qui a longtemps été pointée du doigt pour le recours régulier à la nudité et au sexe tout au long de ses 8 saisons. C’est le site de fans Theonering.net qui a confirmé l’existence de cet appel à casting officiel s’adressant à des acteurs confortables avec «une nudité partielle ou totale» à l’écran.

We are starting to see casting calls for actors "comfortable with nudity"





AMAZON DON'T DO IT





DO NOT!





This isn't Game of Thrones. Hedonism did not bring down Numenor.

— TheOneRing.wraith (@theoneringnet) September 24, 2020