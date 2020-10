Michel Cymes ne «porte pas de masque dans la rue» et provoque la colère des internautes

Invité ce samedi de l’émission « On est en direct » de Laurent Ruquier, le médecin et animateur de télévision Michel Cymes a provoqué la colère des internautes en déclarant qu’il ne portait pas de masque dans la rue.

La discussion autour du masque est arrivée après une question de Laurent Ruquier sur les baisers à l’heure de la pandémie. « Il ne faut plus embrasser personne en ce moment ? » a demandé l’animateur à Michel Cymes.

« Alors ça dépend, soit vous êtes complètement radical, en vous disant ‘Si moi j’ai le virus sans le savoir parce que je suis asymptomatique, et que j’embrasse ma femme je risque de lui refiler’, alors vous n’embrassez plus personne, vous ne rencontrez plus personne, et même vous ne parlez plus à personne », a commencé par répondre le Docteur.

Il a poursuivi ensuite en confessant qu’il ne respectait pas toujours la loi qui impose de porter un masque partout dans plusieurs villes de France : « Soit, vous décidez de vouloir vivre un peu. […] Moi, par exemple, je ne porte pas de masque dans la rue, parce que j’estime que ça ne sert à rien, sauf si on est dans une rue bondée, parce que commerçante, parce qu’on croise pleins de gens », et de conclure, « pour revenir au baiser, moi oui, j’embrasse ma femme ! ».

Des propos « irresponsables » selon de nombreux internautes.

CYMES refuse de porter le masque dans la rue car il est vacciné contre la grippette.pauvre débile et ça se dis médecin. Il devrait être rayé de l ordre des medecins — Mitch (@Mitch58208414) October 11, 2020

le masque ça ne sert rien selon le fameux cymes #OEED #OnEstEnDirect pic.twitter.com/G30juLGBAI — YACOUR NAOUFAL (@sarbanenaoufal) October 10, 2020

Ce soir dans #OEED, je ne comprends pas que le soit disant grand medecin Michel Cymes minimise le virus. C'était lui aussi qui disait au début "rien de grave, continuons de vivre". On voit ce que cela à donné ! Puis tout cela avec les encouragements de @ruquierofficiel https://t.co/48hmz6m2DK — Gabriel (@Gabriel72027334) October 10, 2020

#OnEstEnDirect Encore #Cymes ??? Mais ce n’est pas possible de voir ce gars partout à la télé après tous les mensonges qu’il a sorti... la 2 fait la pub de son livre ??!! C’est à cela que sert la chaîne publique ? Toujours plus ! Quelle honte... boycottons l’émission — Béatrice Marsoupi (@MarsoupiB) October 10, 2020

J’ai plus de chance de trouver un médecin pour me faire soigner sur un plateau télé en ce moment que dans un hôpital ! — • EHDI • (@Mehdi_M_C_H_) October 11, 2020