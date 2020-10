The Boys : Ce que l’on sait sur la saison 3 (SPOILERS)

Après le final inattendu de la saison 2, les fans vont devoir patienter un moment avant de découvrir la suite des aventures de Butcher et de sa bande. Mais Eric Kripke a déjà partagé quelques détails concernant la saison 3.

Avertissement : si vous n’avez pas regardé la saison 2 de The Boys, et que vous ne souhaitez pas découvrir des éléments clefs de l’intrigue, il est préférable de cesser la lecture immédiatement !

Le dernier épisode de la saison 2 de The Boys laisse tellement de questions en suspens que notre tête serait prête à exploser (Lol). L’énorme surprise est venue de Victoria Neuman, une élue du congrès américain qui, à chacune de ses apparitions dans ce deuxième chapitre, semblait armée d’une volonté de fer dans son combat contre la toute-puissance de la multinationale Vought et de ses super-héros. Ainsi que la prolifération du Compound-V, la substance permettant de donner des superpouvoirs à un être humain.

En fait, Victoria Neuman est elle-même dotée de superpouvoirs. Quand, dans les ultimes minutes du dernier épisode, elle fait exploser la tête d’Alistair Adana, de l’Église du Collectif, on comprend que cette femme politique travaille pour Vought (c’était aussi elle qui a tué la responsable de la CIA, Susan Raynor). Que c’est elle qui a tué tous les témoins clefs – en leur faisant exploser la cervelle, c’est son superpouvoir – avant même que le procès visant à dénoncer les secrets de Vought ne débute. Tout cela en faisant semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Vought se sachant visée par les critiques, et menacée de perdre le soutien de l’opinion publique, la société a elle-même organisée le mouvement d’opposition à son encontre afin d’en garder la maîtrise.

A la fin de la saison 2, Hughie a quitté les Boys pour rejoindre la campagne de Victoria Neuman. Une bénédiction pour cette dernière si elle parvient à le manipuler comme tous les autres. Mais le jeune homme pourrait aussi se retrouver dans une position idéale pour découvrir son terrible secret. Et prévenir ainsi Butcher et les autres de la menace qu’elle représente. Eric Kripke, le showrunner de la série, explique que la saison 3 permettra de se pencher sur les motivations de Victoria Neuman. «Je ne veux pas en dire trop parce qu’il y aura un certain mystère dans la saison 3 à propos des motivations exactes de Victoria. Mais l’idée générale de la série est qu’il faut toujours garder une méfiance saine à l’égard de ses dirigeants et des figures d’autorité, et cela vaut pour tout le monde », précise-t-il au site américain ew.com.

La bande de «The Boys» va-t-elle se reformer ?

A la fin de la saison 2, les membres de The Boys partent chacun de leur côté. Billy Butcher vient d’assister à la mort de sa femme, Becca, causée par Ryan, le fils de celle-ci né suite à son viol par Homelander. Le petit garçon, qui ne maîtrise pas ses pouvoirs, a réussi à mettre Stormfront hors d’état de nuire en la transformant en merguez démembrée débitant de l’allemand de manière incohérente grâce à ses yeux laser. Mais il a aussi assassiné sa mère dans l’opération. Billy Butcher hérite de cet enfant meurtrier qui n’est pas le sien, et décide de le confier à Grace Mallory, la fondatrice des Boys. Selon Eric Kripke, Butcher sera un homme «en guerre avec lui-même», dans la saison 3. «Il y a une chance qu’il retienne les leçons apprises par Becca et qu’il tente de prendre les bonnes décisions. Il y a aussi une chance qu’il rumine la mort de sa femme et se retrouve au bord du gouffre», continue le showrunner.

Le personnage de La Crème a pu retrouver sa fille, mais on ne sait pas encore comment sa femme réagira à son retour après une si longue absence. Et si cela sera traité dans la saison 3. Kimiko et Frenchie sont restés vivre dans les anciens locaux de la bande, et on peut les voir partir danser à la fin de la saison 2. Une ambiance détendue qui ne devrait pas durer quand, de manière certaine, les choses vont une nouvelle fois tourner au vinaigre.

Et Homelander est clairement le personnage qui sera au cœur de nombreux troubles dans la saison 3. Selon Antony Starr, l’interprète du superhéros qui porte le drapeau américain comme une cape, Eric Kripke lui a donné deux mots pour décrire l’évolution mentale de Homelander dans le troisième chapitre : Fou meurtrier. «Il est déjà un fou meurtrier, donc je ne sais pas trop comment l’interpréter», commente le comédien. Il faut peut-être comprendre qu’un nouveau degré de folie sera franchi pour son personnage qui a vu Stormfront (avec laquelle il entretenait une relation… bizarre) être vaincue, a été trahie par Queen Maeve après que celle-ci l’ait menacé de rendre publique la vidéo de lui laissant mourir les passagers de l’avion dans la saison 1, et a été contraint de réintégrer Starlight en tant que membre des Seven. «Il se sent totalement trahi, émasculé, et en totale insécurité», ajoute Antony Starr. De quoi pousser Homelander encore plus près de l'abîme de la folie.

Selon Eric Kripke, Stormfront, malgré son état inquiétant, n’est pas morte. «C’est un tronc. Avec les auteurs et en parlant avec Aya (Cash, la comédienne qui joue le rôle, ndlr) on s’est demandé ce qui allait arriver à Stormfront. On verra», explique le Showrunner.