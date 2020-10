The Boys : qui est Soldier Boy, le personnage qui fera son apparition dans la saison 3 ? (SPOILERS)

La saison 3 de «The Boys» verra le comédien Jensen Ackles incarner un nouveau super-héros, Soldier Boy. Un personnage qui permettra d’en découvrir plus sur l’histoire de Vought et la manière dont ces super-héros ont vu le jour.

Dans la saison 2 de la série pilotée par le showrunner Éric Kripke, les fans ont découvert que l’origine de la création des super-héros remonte à la Seconde Guerre mondiale. C’est le scientifique allemand - et accessoirement sympathisant du régime nazi - Frederick Vought qui a créé le fameux Compound V, le sérum permettant de donner des superpouvoirs à n’importe quel être humain. Les premiers tests ont été réalisé dans le camp de concentration de Dachau. Stormfront était l’épouse de Frederick Vought, et la toute première personne à se voir administrer avec succès la substance dans son organisme.

En 1944, le scientifique décide de rejoindre les Forces Alliées, et c’est ainsi que Soldier Boy (qui sera incarné par l'acteur de Supernatural, Jensen Ackles) voit le jour. Sa création, et sa présence sur le champ de bataille, permettent d’assurer la victoire face à l’Allemagne nazie. Le président Roosevelt offrira son pardon à Frederick Vought pour ses actes commis pendant la guerre (un geste inspiré de l’opération Paperclip mis en place par les États-Unis pour exfiltrer et recruter près de 1.500 scientifiques allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale).

«Une des choses que j’adore dans le monde de The Boys décrit dans les comics est l’histoire. Ça remonte 60, 70 ans en arrière. Une des raisons pour lesquelles nous faisons venir Soldier Boy dans la saison 3, et son équipe baptisée les Payback, est que nous voulions montrer comment nous en sommes arriver là. A travers l’histoire des super-héros, on peut parler d’une partie de l’histoire des États-Unis, et de mieux saisir la manière dont la situation est devenue à ce point tendue. Soldier Boy nous donne cette opportunité», explique Éric Kripke au site américain ew.com.

Soldier Boy est, en quelque sorte, le premier super-héros de l’Amérique. Et son équipe, les Payback – dans laquelle se trouvaient également l’Aigle Archer, Tek Knight, Swatto, Crimson Countess et… Stormfront – était «les Seven avant l’heure», précise Éric Kripke. La saison permettra au showrunner d’explorer l’histoire de ce groupe et de ses membres, notamment Stormfront, une superhéroïne nazie qui a saisi cette deuxième chance pour manipuler les masses et diffuser ses idées d’extrême droite. Cette histoire est aussi celle de Vought, la multinationale toute puissante. La saison 3 de The Boys promet d’être passionnante.