Canneseries : zoom sur «Moloch» et «Cheyenne et Lola», les deux séries françaises en compétition

Evénement immanquable à vivre sur la Croisette mais aussi en ligne, la troisième saison du Festival Canneseries continue jusqu'au 14 octobre. Cette année, deux séries françaises sont engagées en Compétition, Moloch, qui sera diffusée à partir du 22 octobre sur Arte, et Cheyenne et Lola, qui sera à découvrir sur OCS le 24 novembre.

Présenté ce week-end, Moloch a fait frémir la Croisette avec un thriller fantastique dans lequel des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison. Suicides ? Meurtres ? Phénomènes surnaturels ? Pour le découvrir, Louise (Marine Vacthe) une journaliste stagiaire prête à tout pour décrocher son premier job, interroge les témoins des mystérieux drames et les proches des victimes. Son investigation la conduit jusqu’à un psychiatre (Olivier Gourmet). Ensemble ils vont tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce qui s’apparente à des combustions spontanées. Mais pour parvenir à leurs fins ils vont devoir se confronter à leurs propres démons.

Créée et réalisée par Arnaud Malherbe et coécrite avec Marion Festraets, Moloch sera diffusée sur Arte les jeudis 22 et 29 octobre 2020 à 20h55 et à voir en intégralité sur Arte.tv du 15 octobre au 27 novembre.

Un western contemporain

Elle situe elle aussi son action en bord de mer, la franco-belge Cheyenne et Lola sera quant à elle présentée le 13 octobre à Canneseries. Virginie Brac (Engrenages, Les beaux mecs) signe l’écriture de ce western moderne réalisé par Eshref Reybrouck (Marsman, Hassel, Cordon, Undercover), qui n'est pas sans rappeler le film Thelma et Louise.

« Ce qui rapproche la série du film de Ridley Scott, à mon sens, c’est qu’elle raconte d’abord l'histoire d'une amitié, explique Virginie Brac selon les propos recueillis par le CNC. Cela dit, notre histoire n'est pas une cavale. Les deux héroïnes sont dans une situation où elles ne peuvent pas s'enfuir. Elles vont au contraire décider de ne pas fuir et de ramasser autant d'argent que possible »...

Cheyenne et Lola suit deux femmes qui n’auraient a priori jamais dû se rencontrer et qui contre toute attente vont se serrer les coudes. «Des personnages qui luttent pour s'en sortir. Pour réussir. Pour une vie meilleure », comme les décrit Virginie Brac. Pour les incarner, elle a réuni un duo très efficace composé de Veerle Baetens (Alabama Monroe) et Charlotte Le Bon (L'écume des jours). Les deux actrices livrent de subtiles et vibrantes performances. Fragiles et fortes à la fois, elles font de Cheyenne et Lola une série à ne manquer sous aucun prétexte.

Le pitch de Cheyenne et Lola : Sortie de prison il y a six mois, Cheyenne (Veerle Baetens) fait des ménages sur les ferries en rêvant de partir en Amazonie. Lola (Charlotte Le Bon) est une ravissante parisienne, égoïste et sans scrupules, qui vient de débarquer dans le Nord pour s’installer avec son amant. Quand Lola tue l’épouse de son amant, Cheyenne, témoin involontaire, sait qu’elle va être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de la région de faire disparaître le corps. Une faveur qui va les entraîner dans un très dangereux jeu de dupes, tout en leur permettant de faire fortune à l’insu de tous…

Cheyenne et Lola sera à découvrir à partir du 24 novembre sur OCS.