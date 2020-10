Possessions : le thriller haletant avec Reda Kateb arrive le 2 novembre sur Canal+

Canal+ entamera la diffusion de Possessions, sa nouvelle Création Originale, le 2 novembre prochain.

Créée par Shachar Magen (Sirens) et réalisée par Thomas Vincent (Versailles, Bodyuard), cette mini-série israélienne suit une jeune française expatriée en Israël, qui va être accusée du meurtre de son mari durant leur nuit de noces. Un diplomate français est chargé de lui venir en aide. Ce dernier ne peut s’empêcher de tomber sous son charme. Alors qu’il n’arrive pas à savoir si elle est vulnérable ou manipulatrice, il va plonger dans son mystérieux passé… Reda Kateb, Nadia Tereszkiewicz, Dominique Valadié, Ariane Ascaride, Judith Chemla, Noa Koler, Aloïse Sauvage, Tzahi Grad, Roy Nick et Tcheky Karyo font partie du casting.

« Le point de départ saisissant de Possessions, un meurtre lors d’une cérémonie de mariage en Israël, nous a immédiatement attirés. Cette fois-ci, le suspens ne reposait pas sur le nombre de cadavres ni la figure d’un serial killer, mais sur une famille troublante, traversée par une double culture », annoncent les équipes de la Création Originale Canal+ qui, après Jour Polaire et Nox, continuent d’explorer les différentes voies du thriller. « Le mystérieux personnage de Natalie évoquait certaines héroïnes hitchcockiennes, et l’écriture était d’une grande élégance, reposant sur la tension psychologique plus que sur l’action ou le simple "whodunit". Contrairement au polar traditionnel, plus nous avançons dans le récit, plus le mystère s’épaissit. La pensée cartésienne du personnage incarné par Reda Kateb et la détermination prosaïque des policiers israéliens se heurtent au monde imagé des orientaux où le rituel, le mythe et la superstition sont partie prenante du quotidien. Dans cette mini-série, tout est voyage pour cet agent consulaire français comme pour nous. Et la perte des repères qui accompagne son enquête dans la famille de Natalie nous emmène loin ».

Possessions compte 6 épisodes de 52 minutes. Ils seront diffusés à raison de deux par soirée les lundis à partir du 2 novembre à 21h sur Canal+ et disponibles en intégralité dès le premier jour sur MyCanal et sur Canal+ à la Demande.