Salto : la plate-forme commune de SVOD de France Télévisions, TF1 et M6 est lancée ce mardi 20 octobre

La plate-forme de streaming et de télévision sur abonnement Salto, créée par France Télévisions, TF1 et M6, est lancée ce mardi 20 octobre.

Accessible dans un premier temps via le site Salto.fr et des applications dédiées, avant d'intégrer plus tard certains téléviseurs connectés et les box des opérateurs internet, mais aussi la TNT, Salto était prévue à l'origine au premier trimestre 2020. Elle avait été repoussée au mois de septembre, puis à l'automne en raison de la crise sanitaire.

Parmi les programmes qui sont proposés figurent une offre de rattrapage des programmes de télévision et quelques inédits. Elle propose à son lancement 10.000 heures de contenus, puis 15.000 à terme, faisant la part belle à la création française, avec des séries en intégrale (comme celle d'Un village français à partir du 1er novembre), des films du patrimoine, des documentaires, spectacles, magazines, programmes pour enfants, etc, mais aussi des productions «venues d'ailleurs et jamais diffusées en France» précise Thomas Follin, le directeur de Salto, Le service propose en outre des séries américaines disponibles dès le lendemain de leur sortie aux Etats-Unis. Ce sera notamment le cas de la saison 4 de Fargo. Attendue sur Netflix, elle est finalement proposée sur Salto. «Nous aurons les cinq premiers épisodes dès le lancement puis les suivants le lendemain de la diffusion américaine», a déclaré au Parisien Astrid Barbot, à la direction des acquisitions des contenus internationaux et coproductions.

Pas de création originale au catalogue pour le moment

Salto offre aussi en exclusivité des programmes en avant-première issus de ses trois groupes fondateurs, dont des feuilletons hyper populaires comme «Demain nous appartient» (TF1) et «Plus belle la vie» (France 3), ou encore «Scènes de ménages» (M6), «La villa des coeurs brisés» (TFX)... Mais aussi «toutes les nouvelles saisons de 'Bull' ou de 'Capitane Marleau', avant même leur diffusion (sur leurs chaînes habituelles, ndlr) seront sur Salto», fait valoir Thomas Follin, tout comme la future série événement de M6 «Ils étaient dix» (adaptation du roman d'Agatha Christie, ex-«Dix petits nègres») ou «The pier», nouvelle production des créateurs de «La casa de papel» acquise par TF1... A cela s'ajoute l'accès à une vingtaine de chaînes en direct et en replay.

Salto n'a néanmoins, dans un premier temps, aucune création originale à son catalogue. Il faut débourser 6,99 euros par mois pour l'offre de base (limitée à un écran), 9,99 pour la formule intermédiaire (deux écrans), et 12,99 pour une offre fonctionnant sur 4 écrans à la fois. Les offres sont toutes sans engagement et incluent un mois gratuit.

Le festival Canneseries, qui se tenait jusqu’au 14 octobre dernier a dévoilé un avant-goût de quelques séries à venir prochainement sur Salto.

« C’est comme ça que je t’aime »

« On becoming a good girl in Central Florida »

« Quiz »

« The Sister. »