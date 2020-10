Canneseries : la saison 4 de Dix pour Cent à l'honneur pour la clôture du palpitant festival

Alors que sa cérémonie de clôture aura lieu ce mercredi 14 octobre, le festival Canneseries achève sa troisième édition en beauté avec la diffusion des deux premiers épisodes de la saison 4 inédite de Dix pour Cent.

Canneseries accueillera les agents de ASK dans le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès pour une soirée exceptionnelle, au cours de laquelle sera dévoilé le Palmarès de la saison 03.

Ils ont inauguré leur premier tapis rose La team de @dixpourcent_F2 présentera en avant-première deux épisodes de la saison 4 demain lors de notre Cérémonie de Clôture !

Camille Cottin et l’équipe de la série de France 2 sont venues sur la Croisette pour fêter l’événement et sont pour l'occasion revenues sur la génèse de Dix pour Cent.

La série @dixpourcent_F2 racontée par ses créateurs, producteurs et acteurs ? C'était cet après-midi à #CANNESERIES !





Retrouvez cette masterclass dès demain sur

Camille Cottin et le réalisateur Marc Fitoussi n'ont évidemment pas manqué d'évoquer leur collaboration avec Sigourney Weaver, qui fait cette saison partie des guests.

Camille Cottin évoque la participation de @SigourneyWRuss dans @dixpourcent_F2 !





Retrouvez d'ailleurs leur interview croisée sur #CANNESERIESLIVE mercredi 14 à 19h sur

Le réalisateur @MarcFitoussi_ revient sur la collaboration de @SigourneyWRuss dans @dixpourcent_F2 : « Je lui ai envoyé un mail à 16h30 un dimanche, à 20h j'avais une réponse : elle disait oui. Elle était très fan de la série »

Sigourney Weaver fan absolue de dix pour cent

Preuve du succès international de la série (déjà diffusée dans plus de 150 pays et dont des versions, en plus de la Québecoise, sont actuellement en développement notamment aux Etats-Unis), l'actrice américaine ne tarit pas d'éloges et n'a pas hésité une seconde à y participer. « J'ai répondu oui sans même lire le script ! C’est la première et unique fois que je fais ça ! J’avais tellement d’admiration pour cette série, le casting et l’idée de base, que j'ai juste accepté avant qu’ils puissent changer d’avis », a déclaré Sigourney Weaver dans une interview pour Variety et d'ajouter : « Dix pour Cent, c'est une lettre d’amour au business, aux relations entre acteurs, artistes. On montre les problèmes des acteurs face à différents réalisateurs, aux humeurs, face à la chirurgie esthétique et toutes ces situations qui se présentent d'une manière très humoristique. Aucune autre série ne fait ça et elle a beaucoup d'affection pour le business et pour le métier d'agent. Les agents de la série sont passionnés par leurs clients. C’est très inspirant. »

A propos du tournage, la star d’Alien explique : « C'était en janvier et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire partie d'une série française au sommet de son art. C'est la quatrième saison donc tout est très bien huilé, on m'a réservé un accueil chaleureux. J'ai passé un moment merveilleux à porter du Dior et du Vuitton et à me promener avec ces magnifiques bottes, manteaux et sacs. Mais j'avoue que commencer l'année avec Dix pour Cent, vivre ensuite cette expérience, puis voir le monde se fermer dans la foulée avec le Covid, cela a rendu le contraste encore plus saisissant. »

Une saison 4 pleine de surprises et de guests

Attention spoilers. En saison 3, Andréa (Camille Cottin) et Gabriel (Grégory Montel) ont gagné leur bataille contre Mathias (Thibaut de Montalembert) et l’agent double Camille-Hervé (Fanny Sydney/Nicolas Maury) a finalement été démasqué. Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le pouvoir lui plait, mais l'absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias...

Cette saison 4 sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent sénior, Elise Formain (Anne Marivin), venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire…

Outre Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Jean Reno, Xavier Beauvois, Tony Parker, ou encore Nathalie Baye font partie des guests.

@dixpourcent_F2 à #CANNESERIES, c'est 100% bonheur !





Retrouvez les 2 premiers épisodes, diffusés lors de la Cérémonie de Clôture, également sur

Pour les fans de Dix pour Cent qui n’auront pas eu la chance de voir les deux premiers épisodes de la saison 4 à Cannes ou sur Canneseries Live (où ils seront disponibles durant 24h), un rattrapage sera possible sur france.tv le 16 octobre (le site proposera d'ailleurs les suivants en avant-premières chaque vendredi à raison de deux par semaine). Il restera toujours par la suite, bien sûr, la possibilité de voir la saison 4 sur France 2 à partir du 21 octobre à raison de deux épisodes par semaine.