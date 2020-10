«Ici tout commence» : le feuilleton quotidien dérivé de «Demain nous appartient» sera lancé le 2 novembre

La diffusion d’«Ici tout commence », la série dérivée de «Demain nous appartient » débutera le lundi 2 novembre à 18h30 sur TF1.

Ce spin-off, ou plutôt cette « cousine » du feuilleton quotidien «Demain nous appartient» comme la décrivent ses producteurs, entrainera les téléspectateurs dans la vie des élèves et des professeurs d’une école de gastronomie dont le directeur, Auguste Armand, un Chef étoilé autoritaire, est incarné par Francis Huster.

« L’institut Auguste Armand est l’une des meilleures écoles de cuisine de France. Excellence, rigueur et discipline sont de mise dans cet établissement géré par une équipe de professionnels talentueux, reconnus et respectés », est-il annoncé.

Parmi les acteurs d’«Ici tout commence» figurent notamment Clément Rémiens qui joue Maxime. Sous le charme de Salomé (Aurélie Pons), et encouragé par Enzo (Azize Diabaté), tous deux élèves de deuxième année, le jeune homme décide de s’inscrire au concours de l’institut y voyant un moyen de fuir Sète et ses problèmes de famille. Vanessa Demouy incarne Rose, la fille d’Auguste Armand qu'elle accuse de l’avoir abandonnée quand elle avait besoin de lui. Frédéric Diefenthal est Antoine, le conjoint tendre et compréhensif de Rose qui va accepter le poste de nouveau proviseur que lui propose Auguste Armand. Elsa Lunghini se glisse quant à elle dans la peau de Clothilde, la fille aînée de ce dernier. Alors que sa soeur Rose a été élevée par sa mère, elle a été élevée par son père. Entre les deux soeurs c’est la guerre, Clotilde est décrite comme une femme froide et intransigeante. Elle reproche à Rose d’être responsable du suicide de sa mère. Bruno Putzulu joue quant à lui Guillaume, le mari de Clotilde. Il est proviseur adjoint à l’institut. Enfin, Agustin Galiana interprète un professeur sanguin qui tente de canaliser ses accès de colère. Père d’un petit garçon de 6 ans qu’il ne voit que 2h par mois, il a été arrêté et emprisonné pour enlèvement parental...

De quoi faire de l'institut «le théâtre d’histoires d’amour contrariées et complexes, mais aussi de rivalités et de trahisons… », comme le promet TF1.

Résumé du premier épisode : C’est la rentrée à l’institut Auguste Armand, les nouveaux candidats s'apprêtent à recevoir les informations pour passer la première épreuve. La compétition est lancée ! Les attentes de Maxime ne sont pas du tout celles qu’il imaginait. Les professeurs sont face à un problème : qui pourra remplacer le professeur de salle qui ne s’est pas présenté ?