Couvre-feu : «On est en direct» devient «On est presque en direct»

Lancée le 26 septembre dernier, «On est en direct», l’émission de Laurent Ruquier diffusée en direct le samedi dès 23h sur France 2, change de formule suite aux annonces du gouvernement concernant le couvre-feu.

Annoncée mercredi soir par le chef de l'Etat Emmanuel Macron, cette mesure a notamment des conséquences sur les émissions de télévision qui font venir des invités et du public, ainsi que pour les animateurs et les équipes techniques sur les plateaux.

Pour ne pas arrêter la diffusion de son nouveau talk-show, France 2 a donc choisi de s'adapter. «Depuis mercredi soir, on se réorganise. On ne sera plus en direct le temps du couvre-feu», a annoncé Philippe Thuillier, producteur d’«On est en direct», au Parisien. «Mais on va enregistrer dans les conditions du direct le samedi entre 16h et 18 heures, a-t-il précisé. Comme ça, le temps de tout ranger et de démonter les décors, toute l’équipe sera rentrée chez elle à 21 heures (soit l’heure du début du couvre-feu imposé dans 8 métropoles à partir de ce samedi, ndlr)».

Pour être en phase complète avec cette actualité, le titre de l’émission de Laurent Ruquier deviendra, pendant au moins six semaines, «On est presque en direct».

Ce samedi 17 octobre, sont notamment attendus Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, et Dominique Besnhard pour la série «Dix pour Cent», ainsi que l’humoriste Matthieu Madénian et la chanteuse Melody Gardot.