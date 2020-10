Dexter : la série revient huit ans après avec une 9e saison inédite

La chaîne américaine Showtime annonce qu’une nouvelle saison de «Dexter» est en préparation. Le tournage doit débuter au début de l’année 2021 pour une diffusion à l’automne prochain.

Les fans seront ravis d’apprendre que Michael C. Hall sera de retour dans le rôle principal, sept ans après la diffusion d’une 8e saison particulièrement décevante. Mieux encore, le showrunner original de la série, Clyde Phillips, sera aux commandes de cet ultime chapitre qui comptera 10 épisodes. Une présence éminemment importante, car c’est lui qui a piloté la série jusqu’à sa 4e saison.

Suite à son départ, Dexter avait largement perdu en qualité avec des scénarios de plus en plus poussifs, avant de tirer sa révérence en 2013 avec un final qui voyait cet anti-héros quitter Miami et ses proches en simulant sa mort, pour finir en bûcheron solitaire dans une forêt au fin fond de l’Oregon. Une conclusion largement critiquée par les fans de la série.

«Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car cette série révolutionnaire a contribué à mettre notre chaîne sur la carte il y a de nombreuses années. Nous avons toujours dit que nous ne reviendrions sur ce personnage unique que si nous pouvions trouver une approche créative, vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d'annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l'ont trouvé, et nous avons hâte de tourner ça !», a expliqué le président de la chaîne américaine dans un communiqué.

Pour rappel, la série suit l’histoire de Dexter Morgan, un tueur en série qui a développé des pulsions de meurtre après avoir été témoin de la mort sanglante de sa mère quand il n’était qu’un enfant. Recueilli par un policier expérimenté, ce dernier va lui apprendre à diriger ses pulsions en direction des criminels qui parviennent à échapper à la justice en suivant un code de conduite très précis. Son emploi au sein de la police scientifique de Miami lui permet de trouver ses proies, de les traquer, et de les tuer. Une double-vie pas toujours évidente à cacher à son entourage.