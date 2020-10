Disney+ : nouveau teaser pour la saison 2 de «The Mandalorian»

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande annonce de la saison 2 de «The Mandalorian» dont la mise en ligne des 8 épisodes est prévue pour le 30 octobre prochain.

La vidéo démarre avec une première image de Moff Gideon, haut dignitaire de l’Empire déchu qui sera le principal antagoniste de cette saison 2. Il représentera une réelle menace pour Mando et Bébé Yoda, armé de son Sabre Noir (le légendaire Darksaber, ndlr), et de son désir de mettre la main sur le petit compagnon du héros. «Vous détenez une proie que je convoite. Elle sera entièrement à moi !», clame-t-il. Et il y a fort à parier que cet homme haut placé usera de tous les moyens à sa disposition pour parvenir à ses fins.

D’autres détails apparaissent dans cette bande annonce, avec notamment l’apparition du Razor Crest, le vaisseau de Mando, de plusieurs X-Wing, mais aussi une course-poursuite en speeder avec des Scout troopers, et un voyage de Mando et Bébé Yoda sur Tatooine, la planète sur laquelle Luke Skywalker a passé son enfance et où les deux compères avaient déjà mis les pieds dans l’épisode 5 de la saison 1. A noter que ce deuxième chapitre verra apparaître à l’écran des personnages emblématiques de l’univers Star Wars, notamment le chasseur de prime Boba Fett et l’ancienne Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano.