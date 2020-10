Le Bureau des Légendes : pas de saison 6, mais un spin-off ou un reboot en développement

Le créateur de la série «Le Bureau des Légendes», Éric Rochant, a confirmé qu’il n’y aurait pas de saison 6 lors d’une masterclass au festival Canneseries. Mais un projet de spin-off, ou un reboot, est en cours de développement.

Le showrunner précise que cette série dérivée s’inscrira dans le même esprit et la même philosophie que son aînée. «Il n'y aura pas de saison 6, je ne crois pas.... On est plutôt proche du spin-off ou du reboot. Il y aura une nouvelle proposition de série qui sera dans l'esprit et la philosophie du Bureau des légendes, avec des personnages du Bureau des légendes très probablement. C'est en train d'être écrit», a expliqué Éric rochant.

Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée sur le, ou les personnages, susceptibles de revenir dans cette nouvelle création de Canal+. Contacté par Europe 1, Mathieu Kassovitz – qui incarne Malotru dans Le Bureau des Légendes – a expliqué n’avoir eu «aucune nouvelle» à ce propos.

Éric Rochant a également confirmé que Jacques Audiard, qui a signé les deux derniers épisodes controversés de la saison 5, ne participera pas à l’aventure. «Il a plein d’autres films à faire», précise-t-il. «Une autre équipe travaille dessus. Ça prend du temps de concevoir les choses», poursuit le showrunner. Une certitude toutefois, Éric Rochant ne s’occupera pas de l’écriture du nouveau projet, mais sera présent en tant que producteur, et souhaite trouver une personne «à l’univers fort» pour prendre la suite. Sans plus de précision sur l’identité de ce dernier.

L'intégralité des 5 saisons du Bureau des Légendes est accessibles sur myCANAL.