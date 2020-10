Shameless : la 11e et ultime saison a enfin une date

La série «Shameless» tirera sa révérence avec une ultime saison 11 dont la diffusion doit débuter le 6 décembre prochain sur la chaîne américaine Showtime. Les dernières aventures de la famille Gallagher seront à suivre en France sur Canal+.

Déclinée en 12 épisodes, cette saison 11 arrive plus tard que prévue en raison de la crise sanitaire et, comme pour beaucoup de fictions, a été contrainte de patienter jusqu’au 8 septembre dernier pour pouvoir finaliser sa production. Les fans vont retrouver leurs personnages préférés, notamment Frank Gallagher, Lip, Ian, Tami, Carl, Liam, Debbie, ou encore Mickey. A noter que la comédienne Emmy Rossum, qui incarnait Fiona, la sœur aînée de la famille, ne fera pas d’apparition dans cette dernière saison de Shameless (elle avait quitté la série à la fin de la saison 9, ndlr).

En plus de dévoiler la date de diffusion, la chaîne américaine Showtime en a profité pour publier un communiqué sur l’intrigue de la saison 11 : «La famille Gallagher et le South Side de Chicago se trouvent à un croisement, avec des changements causés par la pandémie de COVID, la gentrification et le vieillissement. Alors que Frank affronte sa propre mortalité et ses liens familiaux au cours de ses années crépusculaires liées à l’alcoolisme et à la drogue, Lip se débat avec la perspective de devenir le nouveau patriarche de la famille. Les nouveaux mariés, Ian et Mickey, sont en train de déterminer les règles et les responsabilités d'une relation à long terme, tandis que Deb embrasse sa vie de mère célibataire. Carl trouve une nouvelle carrière improbable dans les forces de l'ordre et Kevin et V ont du mal à savoir s'il faut rester ou non dans le South Side».