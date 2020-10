Disney+ : la saison 3 de «The Mandalorian» en tournage dès la fin de l’année

Jon Favreau, le showrunner de «The Mandalorian», n’est pas du genre à perdre son temps. Alors que la saison 2 de la série événement de Disney+ doit débuter le 30 octobre prochain, la troisième devrait entamer son tournage dès la fin de l’année.

Dans un entretien accordé au site américain Variety, Jon Favreau a expliqué que The Mandalorian devrait commencer le tournage de la saison 3 «avant la fin de l’année». Il précise également que la série est épargnée par la rigidité des restriction sanitaires en raison des particularités dans la chaîne de production de la série.

«Nous avançons en partant du principe que nous serons renouvelés et que nous pourrons continuer. Nous filmons de très petites situations et nous avons souvent beaucoup de personnages qui portent des masques, dans l'histoire. Et nous avons aussi beaucoup de travail numérique, pour agrandir les choses. Nous sommes donc une série parfaitement équipée pour la période actuelle et très flexible pour se conformer aux protocoles sanitaires qui émergent autour du redémarrage du travail», explique-t-il.

Jon Favreau s’est exprimé sur la possibilité de voir le personnage principal de la série, Mando, apparaître dans un futur film de la saga Star Wars sur grand écran, à l’instar de ce qui se passe avec la franchise Marvel. S’il n’est pas contre l’idée, le showrunner affirme que cela ne fait pas partie des projets actuellement.

«Ce travail est tellement beau que j'aimerais beaucoup le voir passer sur le grand écran. Mais la série a l'air de si bien fonctionner, que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'il faille absolument corrompre, par un quelconque changement. Je sais cependant qu'on pourrait relever ce défi sans problème. Ce n’est pas comme si les gens de chez Disney ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Si quelqu’un peut le faire, c’est eux !», précise Jon Favreau.