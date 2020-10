Koh-Lanta : l'heure de la réunification a sonné et fait monter les tensions

Ce vendredi 16 octobre, les tribus Rouge et Jaune de «Koh-Lanta les 4 Terres» vont fusionner pour n’en former qu’une.

L’épisode qui sera diffusé à partir de 21h05 marque l’entrée des aventuriers dans une nouvelle phase qui exacerbe les tensions. Ce soir, ce sont aussi deux naufragés qui vont être éliminés...

Les Jaunes (Alix, Alexandra, Laurent, Loïc, Dorian, Jody, Lola et Angélique) et les Rouges (Bertrand-Kamal, Hadja, Joaquina, Brice, Fabrice, Marie-France et Ava) espèrent bien tous intégrer la tribu blanche.

«Cette année, c’est un peu particulier puisqu’il y a déjà eu une mini-réunification au cours de l’aventure. D’abord répartis en quatre équipes par région, les candidats se sont retrouvés dans deux équipes : l’une pilotée par Alix et l’autre par Bertrand-Kamal», analyse Denis Brogniart pour lefigaro.fr.

Autre particularité cette année, un changement de mécanique a été opéré par la production. Les candidats ne doivent plus choisir l’ambassadeur de l’équipe adverse, mais l’ambassadeur de leur propre équipe. «Chaque équipe doit choisir son propre ambassadeur, ce qui corse l’affaire…», explique l’animateur. «Il faut être volontaire ou désigné. Ça apporte forcément son lot de complications et de discussions. D’autant que si certains candidats sont prêts à se sacrifier, d’autres le refusent catégoriquement. Dans ces conditions, il faut choisir la personne la plus sûre, celle qui sera la moins à même de trahir quelqu’un de l’équipe».

La responsabilité pèsera lourds sur les épaules des deux élus... «Les deux ambassadeurs devront se mettre d’accord sur le nom d’un participant à éliminer, peu importe sa couleur. Si aucun consensus n’est trouvé, ils devront eux-mêmes prendre le risque de sortir du jeu, par tirage au sort ». Mais attention, «l’aventurier éliminé ne quittera pas les Fidji puisqu’il devient le premier membre du jury final, précise Denis Brogniart toujours pour lefigaro.fr. Au fil de l’aventure, il sera rejoint par d’autres candidats éliminés. Ensemble, ils votent pour désigner le gagnant de "Koh-Lanta" après la dernière épreuve des poteaux.»

La réunification, un Graal pour les aventuriers

«La réunification, avec les poteaux et la finale, fait partie des objectifs incontournables de Koh-Lanta. C’est une belle consécration. Ça met beaucoup de pression», confie Alix dans Ouest-France. «C’est effectivement une étape importante dans l’aventure, confirme Brice. Un épisode assez compliqué, le point clé pour la suite. Cela signifie aussi que je vais retrouver d’anciens coéquipiers et faire d’autres connaissances. En tout cas, quand Denis Brogniart annonce la réunification, je sais que j’ai atteint un de mes objectifs. Je suis content. Après, ce n’est que du bonheur, même si on entre dans la deuxième partie du jeu, pas la plus simple !».

Les enjeux sont donc énormes ce soir, et la fatigue accumulée achève de mettre les nerfs des candidats à rude épreuve.

Leur nervosité se fait ressentir dès les premières minutes.