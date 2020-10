L’amour flou : la nouvelle série de Canal+ créée par Romane Bohringer en tournage

Canal+ vient d’annoncer le tournage de sa prochaine Création Originale, l’adaptation en série du film «L’Amour flou» sorti en salles en 2018, signé Romane Bohringer et Philippe Rebbot. Il s’étalera sur 3 mois en région parisienne.

La comédienne, qui a co-écrit le scénario, sera en charge de la réalisation, en plus de tenir le rôle principal dans la série. L’histoire est inspirée de celle vécue par le couple formé par Romane Bohringer et Philippe Rebbot qui, après 10 ans de vie commune, font le choix de se séparer. Mais à leur manière. Incapables de se résoudre à une rupture franche, soucieux de préserver leurs deux enfants, ils vont créer le concept du «Sépartement», à savoir deux appartements liés par une pièce, la chambre de leurs progénitures. Une solution qui n’est pas sans complication, pour leur vie personnelle, leur vie de famille, et leur famille et amis.

La série L’amour flou se présente comme une réflexion sur le couple au XXIe siècle, avec ses arrangements et ses nouvelles priorités. Elle sera composée de 9 épisodes de 30 minutes, avec un ton mêlant le drame et la comédie. Le casting pourra compter sur la présence du clan Bohringer/Rebbot, avec Romane et Philippe, mais aussi Rose Rebbot Bohringer, Raoul Rebbot Bohringer, Richard Bohringer, Astrid Bohringer, Lou Bohringer, ou encore Roland Rebbot. Déjà présent dans le film, Reda Kateb sera également de la partie. Eric Caravaca et Monica Bellucci seront les nouveaux visages de cette adaptation en série.