Les animaux fantastiques : où en est le tournage du troisième volet ?

TF1 diffuse ce dimanche 18 octobre à 21h05 Les Animaux Fantastiques, le premier volet de la saga dérivée de la galaxie Harry Potter. L'occasion de rappeler que le troisième opus est actuellement en cours de fabrication, sous la direction de David Yates, réalisateur des deux premiers et des parties 5 à 8 de Harry Potter.

D’abord annoncé en juillet 2019, puis décalé à plusieurs reprises, le tournage des Animaux Fatastiques 3 avait débuté en février 2020 avant d’être stoppé net dans son élan en raison de la pandémie de Covid-19. Il a pu reprendre au début du mois de septembre 2020. Évidemment Warner Bros a dû s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur.

« On vient juste de reprendre le tournage. Cela fait deux semaines, et encore une fois, c'est un tout nouveau processus. C’est une toute nouvelle norme. Il faut tester fréquemment, porter des masques. Et je me suis demandé, en fait, si les masques affecteraient la créativité, d'une certaine manière. C'était peut-être un peu ignorant, mais je pensais simplement qu'en tant qu'humains, nous avons besoin d'interaction pour nous inspirer les uns des autres. Ce qui est vraiment rassurant, c’est qu’il s’agit d’un processus différent, mais on a toujours l’impression que cette production fait vibrer et que tout le monde travaille au top de sa forme », a déclaré l’interprète principal Eddie Redmayne dans un article paru le 20 septembre dernier sur Cinema Blend.

La pause forcée a été un mal pour un bien, selon l’acteur : « Pendant cette période de six mois, les créatifs ont parlé d'utiliser ce temps stratégiquement. Que ce soit pour les effets spéciaux et visuels ou pour travailler sur toutes sortes de choses. On essaie toujours de faire le meilleur travail possible et je pense donc que cela a été utile à certains égards».

Eddie Redmayne doit y donner la réplique à Johnny Depp, Katherine Waterston, Jude Law, et Ezra Miller. Le scénario a été co-écrit par JK Rowling et Steve Kloves, qui a adapté sept des huit films Harry Potter.

Il reste encore beaucoup d'inconnues sur ce que les fans peuvent s'attendre à voir dans le prochain opus de la franchise. Tandis que la presse spécialisée annonce qu'après New York et Paris, Norbert Dragonneau et ses amis devraient poser leurs valises au Brésil, des médias américains pensent savoir que la Seconde Guerre Mondiale devrait y être en toile de fond. Dan Fogler, l'interprète de Jacob, a de son côté laissé entendre qu’il y aurait des scènes de batailles épiques entre sorciers. Cinema Blend croit savoir aussi que les personnages se dirigeront vers Poudlard et évoque l’introduction potentielle de nouveaux personnages de l’univers Harry Potter. Qu'en sera-t-il vraiment? Il va falloir s'armer de patience pour le savoir... Les animaux fantastiques 3 devrait sortir en salles le 12 novembre 2021.

Les folles aventures de Norbert Dragonneau

Sorti en 2016, soit cinq ans après «Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2», le premier épisode des Animaux Fantastiques, offrait une nouvelle occasion de plonger dans l’univers magique sorti de l'esprit de J.K. Rowling. L’action du film se situait soixante-dix ans avant que Harry Potter ne triomphe de Voldemort, plus exactement en 1926, à New York, à l'heure où le monde des sorciers était menacé par un mage très puissant, Gellert Grindelwald. On y suivait les pas de Norbert Dragonneau, auteur du célèbre manuel utilisé à Poudlard «Vie et habitat des animaux fantastiques». Un magizoologiste qui pensait achever son tour du monde en faisant une brève escale à New York avant qu’un Moldu du nom de Jacob Kowalski (Dan Fogler) ne libère par accident plusieurs créatures cachées dans sa sacoche magique. Aidé par une ancienne Auror, Porpentina Goldstein (Katherine Waterston), sa soeur Queenie et Jacob, Norbert partait à la recherche des spécimens échappés dans la ville...

Dans le deuxième volet des Animaux fantastiques (sorti en 2018), l’histoire débutait en 1927, quelques mois après la capture du célèbre sorcier Gellert Grindelwald (Johnny Depp) alors qu’il devait être transféré dans une nouvelle cellule. Mais celui-ci parvenait à s’évader avec un dessein machiavélique inchangé : rayer les êtres humains, alias Moldus, de la surface de la Terre. Le monde des sorciers s’inquiétait de la macabre quête de Grindelwald, et voyait en la personne d’Albus Dumbledore (Jude Law), professeur renommé de l’école de sorcellerie de Poudlard, le seul en mesure de s’opposer à lui. Affirmant être incapable de remplir une telle mission, Dumbledore suggérait à son ancien élève, Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), de retrouver la trace de Croyance Bellebosse parti à Paris...

Le premier Animaux fantastiques avait rapporté 814 millions de dollars, le suivant 653,7 millions. Echec ou succès, le 3 ne devrait pas signer la fin, puisque la saga devrait comporter cinq volets en tout. JK Rowling avait déclaré que les films couvriraient 19 ans d'histoire du monde sorcier. Le dernier épisode irait jusqu'en 1945, l'année où Dumbledore a vaincu Grindelwald. C’est aussi celle durant laquelle Tom Jedusor (futur Voldemort) est ressorti diplômé de Poudlard… La boucle serait bouclée.