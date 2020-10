Une date et une nouvelle bande annonce pour la saison 2 de «His Dark Materials» sur OCS

La saison 2 de «His Dark Materials» sera lancée le 16 novembre prochain sur la chaîne américaine HBO, et dès le lendemain sur OCS en France.

Les téléspectateurs retrouveront la comédienne Dafne Keen dans le rôle de Lyra, qui va suivre Lord Asriel dans l’inconnu après que celui-ci ait réussi à ouvrir un pont vers un nouveau monde. Elle va y faire la rencontre de Will, un jeune homme au passé trouble. Leur destin est lié, et tous deux auront un rôle déterminant à jouer dans la guerre qui est en train de se préparer. Au même moment, l’effrayante Mme Coulter continue de poursuivre Lyra, avec la ferme intention de la ramener à la maison. Et ce par tous les moyens nécessaires.

Adaptation du deuxième tome de la trilogie de romans de Philip Pullman, La Tour des anges, cette saison 2 de His Dark Materials : A la croisée des mondes promet de monter d’un cran dans la tension, avec des dangers toujours plus grands se dressant sur le chemin de la jeune Lyra. James McAvoy, Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda sont toujours présents au casting.