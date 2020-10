Game of Thrones, Un gars une fille...Découvrez les séries préférées des Français de ces 30 dernières années

A l’occasion de ses 30 ans, le magazine Télé Câble Sat Hebdo a publié, ce lundi 19 octobre, un sondage sur les séries préférées des Français.

Sans grande surprise, dans cette étude Ipsos, Game of Thrones arrive numéro 1 du classement avec 15,1% des suffrages. La série phénomène de HBO, malgré un final contesté, est suivie de près par La Casa de Papel (13,3 %), série non anglophone la plus regardée sur Netflix. Plus étonnant, c'est Un gars une fille, terminée depuis 2003, qui arrive sur la troisième marche du podium, avec 12,6 % des votes.

Forte de 435 épisodes très courts, à la manière de Scènes de ménages, la sitcom française avec Alexandra Lamy et Jean Dujardin surpasse des poids lourds comme Desperate Housewives (12,5 %), Grey’s Anatomy (12,3 %), Kaamelott (12,2 %), Friends (11,4 %), Docteur House (11,4 %), Capitaine Marleau (11,1 %), X-Files (11,2 %), NCIS (10,4 %), Prison Break (8,8 %), Urgences (8 %), Julie Lescaut (7,9 %) et Charmed (6 %).

A noter que des séries cultes sont reléguées dans les tréfonds du classement. C'est le cas de Breaking bad (3,5 %), Les Sopranos (1,1 %) ou encore Sur écoute (The Wire) (0,6 %), régulièrement citées parmi les meilleures de l'histoire, mais qui n’arrivent respectivement qu’en 26e, 40e et 44e position sur 45.